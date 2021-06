Trueblue: Tut sie es schon wieder?

An der Börse New York notiert die Aktie Trueblue am 29.06.2021, 06:05 Uhr, mit dem Kurs von 29.52 USD. Die Aktie der Trueblue wird dem Segment "Human Resource & Employment Services" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Trueblue nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Trueblue erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 101,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 10,54 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +90,97 Prozent im Branchenvergleich für Trueblue bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,3 Prozent im letzten Jahr. Trueblue lag 86,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Trueblue wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Trueblue auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Trueblue wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trueblue vor. Das Kursziel für die Aktie der Trueblue liegt im Mittel wiederum bei 19,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 29,52 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -33,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Trueblue insgesamt die Einschätzung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Trueblue?

Wie wird sich Trueblue nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Trueblue Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Trueblue Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken