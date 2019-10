Trübe Aussichten für Autofahrer - Diese Gefahren lauern im Herbst (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Anmoderationsvorschlag: Für viele ist der Herbst die schönsteJahreszeit: Es ist nicht mehr so warm, man kann tolle Spaziergängedurch den bunt gefärbten Wald machen und Zuhause auch endlich wiederdie Kerzen rausholen. Für Autofahrer beginnt mit dem Herbstallerdings eine eher anstrengende Zeit, die auch mit vielen Gefahrenverbunden ist: Schlechte Sicht, rutschige Straßen und auchWildwechsel sind da an der Tagesordnung. Wie man sich als Autofahrerim Herbst verhalten sollte, damit in dieser eigentlich schönenJahreszeit nichts schiefgeht, weiß Mario Hattwig.Sprecher: Autofahrer sollten jetzt checken, ob das Licht an ihremAuto funktioniert, die Scheibenwischer keine Schlieren hinterlassen,Wischwasser mit Frostschutz auffüllen und Winterreifen aufziehen,wobei im Flachland auch Ganzjahresreifen ausreichen, so ClaudiaWagner, Kfz-Expertin von der ERGO Versicherung.O-Ton 1 (Claudia Wagner, 23 Sek.): "Ansonsten sind Winterreifendie bessere Wahl. Wichtig ist, dass die Reifen das alte M+S- oder dasseit 2018 gültige Schneeflocken-Symbol haben. Denn hierzulande habenwir eine sogenannte 'situative Winterreifenpflicht'. Das heißt, beiGlatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Reif- oder Eisglätte, sindReifen mit den genannten Symbolen Pflicht. Andernfalls droht einBußgeld. Bei einem Unfall könnte die Versicherung Leistungen kürzen."Sprecher: Als Fahrer ist man besser vorsichtig, vorausschauend unddefensiv unterwegs und mit Abblendlicht, denn das automatischeTagfahrlicht reicht nicht aus, um Radfahrer und Fußgänger gut zuerkennen.O-Ton 2 (Claudia Wagner, 13 Sek.): "Vermeiden Sie ruckartigesLenken und halten Sie Abstand, damit Sie nicht scharf bremsen müssen,denn durch Laub, Nässe und Raureif kann die Straße schnell zu einerRutschbahn werden. Lassen Sie sich Zeit und fahren Sie lieber zehnMinuten früher los, wenn das möglich ist."Sprecher: Wenn Sie in eine Nebelbank fahren, sollten sie langsamdie Geschwindigkeit reduzieren und je nach Sicht anpassen.O-Ton 3 (Claudia Wagner, 22 Sek.): "Bei 100 Metern freier Sichtfahren Sie bitte maximal Tempo 80. Sind es nur 50 Meter Sichtweite,sollten es maximal 50 Kilometer pro Stunde sein. Autofahrer könnensich an den Leitpfosten orientieren, die mit einem Abstand von 50Metern am Fahrbahnrand stehen. Bei weniger als 50 Meter Sicht dürfenSie dann Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer einschalten. Wirddie Sicht besser, müssen Sie die aber wieder ausschalten."Sprecher: Nicht nur aber vor allem im Herbst sollten Sie besondersan Feldern und in Wäldern auf Wild achten. Steht plötzlich ein Rehauf der Straße heißt es bremsen und bloß nicht ausweichen, denn einZusammenprall mit einem Tier ist immer noch besser als mit einemBaum.O-Ton 4 (Claudia Wagner, 12 Sek.): "Sind Tiere auf der Straße,sollten Sie abblenden und hupen. Wenn es zu einem Unfall kommt, rufenSie die Polizei, sichern Sie den Unfallort und ziehen Sie dieWarnweste an! Sie bekommen dann eine Wildschadenbescheinigung für dieVersicherung."Abmoderationsvorschlag: Bereiten Sie sich und auch Ihr Auto aufden Herbst vor! Vor allem sollten Sie aber immer versuchen Ruhe zubewahren, wenn es mal rutschig wird, Sie in eine Nebelbank fahrenoder plötzlich Tiere auf der Fahrbahn sind. Mehr Infos zum Themafinden Sie unter www.ergo.com.Pressekontakt:Sabine BoslerTel.:0211/477-8403Mail:sabine.bosler@ergo.deOriginal-Content von: ERGO Group AG, übermittelt durch news aktuell