True Zero erweitert sein Netz von Wasserstofftankstellen mithilfe von Förderungszuschüssen der California Energy Commission in Höhe von 26,6 Mio. USD

Neueste Zuschüsse werden die Gesamtzahl der Tankstellen von TrueZero auf 31 erhöhenIrvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - True Zero(http://www.truezero.com/)1 erhielt in der vergangenen Woche imRahmen der neuesten Runde von Zuschüssen der California EnergyCommission, die den weiteren Ausbau des Einzelhandelsnetzes vonWasserstofftankstellen im US-Bundesstaat Kalifornien fördern, denZuschlag von der Commission für den Bau von 12 neuenWasserstoff-Tankstellen(http://www.energy.ca.gov/contracts/GFO-15-605_NOPA_Rev_11-17.pdf).Die Energy Commission stellt dem in Kalifornien ansässigenUnternehmen insgesamt 26,6 Mio. USD zur Verfügung, einschließlichZuschüssen für die Beteiligung an Kapitalkosten sowie dieUnterstützung des Betriebs und der Instandhaltung der 12 neuenTankstellen."Wir sind unglaublich stolz, dass wir von der Energy Commissionals Partner für diese 12 Wasserstofftankstellen gewählt wurden",sagte Joel Ewanick, CEO von True Zero. "Es ist eine ungeheureVerantwortung, an der Spitze des Kampfes für die Umsetzung der Zielevon Kalifornien zur Reduzierung des Durstes des Bundesstaats nach Ölbeitragen zu dürfen und auf dem Weg zur hoffentlichen Abschaffung vonVerbrennungsmotoren gute Fortschritte zu machen. Wir sind sehrdankbar für diese Gelegenheit und werden das Vertrauen der Einwohnervon Kalifornien nicht enttäuschen."True Zero ist ein erst vor gut vier Jahren in Kaliforniengegründetes Unternehmen, das - dank der Zuschussfinanzierung von derkalifornischen Regierung, den South Coast und Bay Area AQMDs sowieprivaten Finanzierungen durch Honda und Toyota - zum größtenEinzelhändler im Bereich Wasserstofftankstellen in den USA undmöglicherweise der Welt geworden ist. Das Unternehmen eröffnete imAugust die 18. Einzelhandels-Wasserstofftankstelle in Kalifornien undarbeitet nun am Bau von 13 weiteren Tankstellen im Rahmen desWasserstoffnetzes."Mit diesen 12 neuen Tankstellen werden Sie einen Übergang zuTechnologie mit höheren Abgabevolumen verzeichnen, die True Zero indie Lage versetzen wird, an jedem Standort mehrBrennstoffzellenfahrzeuge gleichzeitig zu bedienen", sagte Ewanick."Dieser Größeneffekt wird eine noch bessere Kundenerfahrungbereitstellen und letztendlich einen wettbewerbsfähigen Preis an derZapfsäule ermöglichen, damit mehr und mehr Kunden dazu angeregtwerden, sich anstelle eines Fahrzeugs mit Benzinmotor für einBrennstoffzellenfahrzeug zu entscheiden. Unser ultimatives Ziel istdie Annahme von Fahrzeugen ohne Schadstoffausstoß durch die breiteBevölkerung."Beginnend mit der Einführung der Toyota Mirai und Honda ClarityModelle verkaufte True Zero in den vergangenen 18 Monaten mehr als260.000 Kilogramm Wasserstoff. Das Unternehmen schätzt, dass es indiesem Zeitraum beinahe 18 Mio. emissionsfreie Fahrtmeilenermöglichte und Treibhausgasemissionen um mehr als 11 Mio. US-Pfund(in CO2-Äquivalenten) reduzierte.1 True Zero ist die Einzelhandelsmarke derWasserstoff-Tankstellen, die von FirstElement Fuel Inc. entwickeltund betrieben werden und sich in deren Besitz befinden (http://www.greencarreports.com/news/1103608_true-zero-to-be-brand-for-hydrogen-fueling-stations-from-first-element-fuel), einem Unternehmen mitHauptsitz in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/602771/True_Zero_Toyota_Mirai.jpgLogo -http://mma.prnewswire.com/media/602698/True_Zero_logo_JPEG.jpgPressekontakt:Chris Hosford1-714-743-8764chosford1@gmail.comOriginal-Content von: True Zero, übermittelt durch news aktuell