True Leaf unterzeichnet Vereinbarung über Exklusivrechte an organischer antimikrobieller Technologie für Cannabis in BC

Quelle: IRW Press

Die Technologie macht eine Bestrahlung überflüssig, um qualitativ hochwertigeren Cannabis auf den Markt zu bringen

15. Juni 2021 – Vernon, B.C. – True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 11. Juni 2021 eine nicht verbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/„MOU“) mit der Cold Plasma Group ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung