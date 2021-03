True Leaf begibt Bonusaktien und gewährt Aktienoptionen

Quelle: IRW Press

8. März 2021 – Vernon, B.C. – True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) hat an bestimmte leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens 176.886 Stammaktien des Unternehmens als Bonus (die „Bonusaktien“) begeben. Die Ausgabe der Bonusaktien erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie der Canadian Securities Exchange über zulässige Nachlässe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung