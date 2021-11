True Leaf Brands Inc. vollzieht Namensänderung in Maven Brands Inc.

Quelle: IRW Press

Vernon, British Columbia – 2. November 2021 – True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) hat seine Umfirmierung in Maven Brands Inc. („Maven“) mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 abgeschlossen. Die Aktien des Unternehmens werden nun unter der CUSIP 57768L105 und der ISIN CA57768L1058 gehandelt.

Die Namensänderung reflektiert die tiefen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung