True Leaf Brands Inc. kündigt Umfirmierung in Maven Brands Inc. an

Quelle: IRW Press

Neue Marke kennzeichnet die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden Verarbeitungsbetrieb für stark nachgefragten Craft-Cannabis

Vernon, British Columbia. 28. Oktober 2021 – True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Board of Directors eine Umfirmierung des Unternehmens von „True Leaf Brands Inc.“ in „Maven Brands Inc.“ („Maven“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung