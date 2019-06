TrueProfile.io tritt dem estnischen e-Residency-Marktplatz bei / Ziel ist es, vertrauensvolle und professionelle Beziehungen zwischen globalen Unternehmen zu fördern

Dubai/UAE (ots) - TrueProfile.io, der weltweit führende Anbieterfür Echtzeit-Verifizierung von Referenzen, ist neues Mitglied desMarktplatzes von e-Residency, dem virtuellen Wohnsitz-Konzept derestnischen Regierung. Mit dem Beitritt zum e-Residency Marktplatzerhalten die digitalen Bürger von Estland die Möglichkeit, ihreDokumente überprüfen zu lassen und sich damit als vertrauenswürdige,qualifizierte globale Bürger auszuweisen.Das e-Residency-Programm der Republik Estland bietet Personenweltweit die Möglichkeit, Teil der neuen, digitalen Nation Estlandszu werden. Dieses Angebot wird insbesondere von Unternehmen aus derganzen Welt genutzt, um die virtuelle Staatsbürgerschaft für denAufbau eines standortunabhängigen Betriebs einzusetzen. Dieexklusiven Angebote von TrueProfile.io - dazu zählt dasprofessionelle Überprüfen von Dokumenten auf ihre Echtheit -ermöglichen es den sogenannten e-Residents, ihr Potenzial in Bezugauf internationalen Handel und Beschäftigungsfähigkeit zu steigern.TrueProfile.io hat den Anspruch, e-Residents auf allenKarrierestufen zu unterstützen. Seien es Arbeitssuchende,Geschäftsführer oder e-Residents, die professionelle Beziehungen zuanderen e-Residents aufbauen wollen - sie alle können internationalals vertrauenswürdige Fachkräfte auftreten. Gewerbetreibendee-Residents können zudem TrueProfile.io dazu nutzen, potenzielleMitarbeiter, die sie in der Region einstellen möchten, überprüfen zulassen."Wir freuen uns sehr, Teil des Marktplatzes von e-Residency zusein und damit die gemeinsame Vision voranzutreiben: dieortsunabhängige Nutzung von Technologie zur Förderung desprofessionellen Wachstums", sagt René Seifert, Chief Digital Officervon TrueProfile.io. "Die ersten 1.000 registrierten e-Residentserhalten eine kostenlose Prüfung ihrer Unterlagen, alle nachfolgendenerhalten einen Rabatt von 33 Prozent."Joel Burke, Head of Business Development von e-Residency, ergänzt:"TrueProfile.io ist ein zukunftsorientiertes Produkt und wir sindüberzeugt, dass es einen erheblichen Mehrwert für diee-Residency-Gemeinschaft darstellt. Heute leiten viele globaleUnternehmen standortunabhängige Betriebe - mangelndes Vertrauen istjedoch oft ein Hindernis, Geschäfte erfolgreich aus der Ferne tätigenzu können. Die Möglichkeit, Bewerberinformationen bei Bedarfüberprüfen zu können, ebnet den Weg für ein noch vertrauenswürdigeresGeschäftsumfeld in der Gemeinschaft."Über TrueProfile.ioTrueProfile.io ist der führende Anbieter für dieEchtzeit-Verifizierung von Referenzen nach dem internationalenVerifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV). Mit derVerwendung von modernsten Blockchain-Technologien schafftTrueProfile.io Sicherheit und Vertrauen im Bewerbungsprozess. Seit2006 ist die The DataFlow Group vertrauenswürdiger Partner fürRegulierungsbehörden und Regierungen in Asien und Europa, um diesichere Dokumentenverifizierung für mehr als eine MillionenAntragsteller durchzuführen.Weitere Informationen unter: https://www.trueprofile.io/Über e-Residencye-Residency ist der erste Service seiner Art, der eine von derRegierung geprüfte, digitale Identität für Weltbürger bietet. Diesbietet Geschäftsinhabern vollen Zugang zu den estnischen e-Servicesund zum globalen Netzwerk von e-Residency. Als e-Bürger könnenPrivatpersonen als vertrauenswürdiges, standortunabhängigesEU-Unternehmen agieren.Weitere Informationen unter: https://e-resident.gov.eePressekontakt:ELEMENT CChristoph HauselAberlestraße 1881371 MünchenTel.: 089 - 720 137 20E-Mail: c.hausel@elementc.deWeb: http://www.elementc.deOriginal-Content von: TrueProfile.io, übermittelt durch news aktuell