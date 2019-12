TrueBlue: Müssen Sie jetzt handeln?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie TrueBlue, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.12.2019, 11:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 23.55 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,33 liegt TrueBlue unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist einen Wert von 45,98 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von TrueBlue im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um TrueBlue. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der TrueBlue beläuft sich mittlerweile auf 22,19 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,55 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,13 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 22,45 USD. Somit ist die Aktie mit +4,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".