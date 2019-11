TrueBlue: Ist das noch normal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie TrueBlue, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.11.2019, 13:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 23.29 USD.

Unsere Analysten haben TrueBlue nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von TrueBlue auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für TrueBlue zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von TrueBlue bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von TrueBlue im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um TrueBlue. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: TrueBlue erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TrueBlue vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (22 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,3 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. TrueBlue erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.