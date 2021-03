TrueBlue-Aktien: Insider-Handel!

Aktien von TrueBlue Inc (NYSE:TBI) bewegten sich um 2,4% vom vorherigen Schlusskurs nach unten. EVP President PeopleReady Owen Taryn R reichte am Dienstag, den 9. März ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 15.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $21,05. Nach der Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an TrueBlue Inc. auf 61.057 Aktien.

Die Wichtigkeit von Insidertransaktionen

