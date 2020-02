Die Trucks der Zukunft fahren voll vernetzt und hochautomatisiert! Daimler Trucks und Torc Robotics weiten Erprobung automatisierter Lkw auf US-Highways aus - Sicherheit höchste Priorität (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) - Anmoderation:Zeitdruck, überfüllte Parkplätze, Übermüdung - keine Frage: der Job desFernfahrers hat heutzutage so gar nichts mehr Romantisches an sich, die"einsamen Cowboys der Landstraße" gibt es schon lange nicht mehr. Wäre es danicht praktisch, wenn der Lkw den Fahrer auf der Straße entlasten und diemonotonsten Aufgaben einfach abnehmen könnte? Was momentan noch nach ScienceFiction klingt, könnte in nicht allzu ferner Zukunft Alltag sein.Verkehrsexperten sind sich sicher: künstliche Intelligenz wird den Güterverkehrvon morgen prägen, die Trucks der Zukunft fahren vollvernetzt undhochautomatisiert. Gerade bei Trucks bringt dies große Vorteile, erläutert PeterVaughan Schmidt, Leiter der Autonomous Technology Group bei Daimler Trucks:O-Ton Peter Vaughan SchmidtEs beginnt mit der Sicherheit. Wenn wir das System auf den Markt bringen, wirdes absolut sicher sein und sollte die Sicherheit auf den Straßen verbessern. Daszweite ist, ein Lkw ist ein Investitionsgut, das heute eigentlich schlechtgenutzt wird. Er wird nur acht, neun Stunden am Tag genutzt, den Rest dient esals Warteraum, als Pausenraum und als Schlafraum für den Fahrer. Allerdingsverdient nur ein Lkw, der auch fährt Geld. Zu guter Letzt bietet es auch dieMöglichkeit, die gesamte Effizienz in der Kette zu erhöhen. Fahrermangel ist daein Stichwort, steigende Transportvolumina, Fahren in der Nacht - also vieleThemen, die man dann auch sehr gut lösen könnte. (0:35)Um die neue Technik weiter voranzutreiben, weitet Daimler Trucks die Erprobungvon hochautomatisierten Lkw in den USA weiter aus. Gemeinsam mit seinemUS-amerikanischen Partner Torc Robotics, einem der weltweit erfahrenstenUnternehmen bei agiler Softwareentwicklung für automatisiertes Fahren, werdenauf US-Highways derzeit neue Routen erfasst, um mit den Tests in Kürze beginnenzu können. Der Einsatz von autonom fahrenden Trucks auf öffentlichen Straßenermöglicht den Experten, zusätzlich zu Computersimulationen und Tests aufabgesperrten Strecken, weitere wichtige Daten aus realen Verkehrsszenarien zusammeln.O-Ton Peter Vaughan SchmidtDie Aufgabe ist extrem schwierig, insbesondere mit einem so großen 40-Tonner undeinem sehr langen Trailer hintendran. Was wir anstreben ist in Amerika einen sogenannten "Hub-to-Hob-Prozess". Das heißt Sie haben ein Logistikzentrum, von demfahren Sie auf die Autobahn, 800 Meilen geradeaus, wieder runter und fertig.Alles, was komplizierter ist macht nach wie vor der Fahrer: die Verteilung inder Stadt, die Landstraße, die Kreuzung, die Ampel. Aber auch alles andere, wasein Fahrer heute macht, was Sie nicht automatisieren können, wie Frachtpapiere,Kundeninterface, Logistikprozesse optimieren - all das macht nach wie vor derFahrer und ist nicht Ziel unseres Projektes. (0:31)Intelligente Assistenzsysteme wie der Active Drive Assist von Daimler Trucksentlasten die Brummifahrer spürbar: dieses hochintelligente System, das bereitsheute teilautomatisiertes Fahren auf der Autobahn ermöglicht, wird nie müde undkann gegebenenfalls schneller reagieren als der Mensch. Bei langen Fahrten aufAutobahnen ist es der ideale Begleiter. Doch bevor hochautomatisierte Lkw wiedie Testfahrzeuge in den USA serienmäßig auf unseren Autobahnen unterwegs sind,werden wohl noch einige Jahre verstreichen, sagt Peter Vaughan Schmidt:O-Ton Peter Vaughan SchmidtWir sind mitten im Entwicklungsprozess und haben dort auch bereits sehr vielhingekriegt. Wenn wir über Markteinführungen nachdenken, dort gilt unsereAussage: Das wird eine Dekade brauchen, bis das Thema in relevantem Umfang inder Logistikszene verbreitet ist. (0:20)Abmoderation:Die Trucks der Zukunft fahren hochautomatisiert! Das wird zur Verbesserung derStraßensicherheit und gleichzeitig zur Steigerung der Effizienz in derLogistikbranche beitragen. Mit Hilfe des US-Unternehmens Torc Robotics willDaimler Trucks hochautomatisierte Lkw auf die Straße bringen. Nun werden in denUSA die Tests im öffentlichen Verkehr ausgeweitet.Pressekontakt:Daimler AG, Florian Martens, 0711 17 41525Daimler AG, Peter Smodej, 711 17-5 32 30all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28486/4530825OTS: Mercedes-BenzOriginal-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell