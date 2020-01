Mainz (ots) - Lkw-Fahrer haben ein hohes Arbeitspensum zu meistern, hetzen vonKunde zu Kunde. Der Zeitdruck, die stetig wachsende Verkehrsdichte und dieniedrigen Löhne machen den Job für viele zunehmend unattraktiv. Die dreiteilige"ZDF.reportage: Die Trucker" gibt vom 12. Januar 2020, dreimal sonntags um 18.00Uhr, einen informativen Einblick in die Berufswelt der Kraftfahrerin Vivien B.und der Kraftfahrer Piet van T. und Marcus P. Zudem begleitet die Reportage vonJanis Schönfeld die Arbeit der Belegschaft eines Autohofs und die Lkw-Kontrolleder Polizei.Viele Trucker fühlen sich gegängelt - von ihren Disponenten, rücksichtslosenAutofahrern und den Kontrollen der Behörden. Schlechte Straßenverhältnisse,strenge Sicherheitsauflagen und fehlende Parkplätze an den Autobahnen tun ihrÜbriges. Doch trotz aller Unannehmlichkeiten sitzt etwa der Emsländer Piet vanT. seit 20 Jahren am Steuer eines 40-Tonners und würde dies am liebsten bis zurRente tun, auch wenn ihm seine Arbeit manchmal ziemlich stresst.Vivien B. ist Lkw-Fahrerin aus Leidenschaft und Mutter eines vierjährigenSohnes. Mit der Fahrerei erfüllte sich die 31-Jährige einen Traum, nachdem siekrankheitsbedingt ihren Beruf als Krankenschwester aufgeben musste. Job undFamilienleben zu vereinbaren, wird für Vivien Woche für Woche zurHerausforderung. Sie ist auf die Mithilfe ihrer Eltern und des Kindsvatersangewiesen.Wenn die Autobahn nachts zur Ruhe kommt, beginnt die Zeit für Schwerlast-TruckerMarcus P. Mit seinem Tieflader transportiert er alles, was schwer, sperrig undriesig ist: Baumaschinen, Brückenteile oder tonnenschwere Trafos. Dabei ist erstets von Begleitfahrzeugen umgeben. Seine Kollegen lotsen ihn durch engePassagen und halten ihm die Strecke frei.An der Autobahn 24 zwischen Hamburg und Berlin liegt der Autohof Mecklenburg.Hunderte Trucker treffen dort täglich ein, um zu tanken, zu duschen, zu essenoder zu schlafen. 70.000 Liter Diesel fließen täglich in die Lkw-Tanks, 1200Bockwürste gehen wöchentlich über die Ladentheke, und die Kaffeemaschine läuftin Dauerbetrieb. Ein 45-köpfiges Team hält den Autohof am Laufen: dasKüchenpersonal, die Hausmeister, die Männer in der Lkw-Wäsche und viele mehr. Ab17.00 Uhr, wenn die allgemeine Parkplatzsuche zur Nachtruhe beginnt, wird derAutohof zum Trucker-Treffpunkt, ob zum Plaudern oder für den Grillabend.Die drei "ZDF.reportagen in der Übersicht:Sonntag, 12. Januar 2020, 18.00 Uhr:Die Trucker - Gehetzt, gestoppt, geliefertSonntag, 19. Januar 2020, 18.00 Uhr:Die Trucker - Volle Ladung StressSonntag, 26. Januar 2020, 18.00 Uhr:Die Trucker - Tag und Nacht auf AchseZuletzt hatte die "ZDF.reportage" im Sommer 2018 über "Die Trucker - Leben aufder Autobahn" berichtet.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/die-trucker-148.htmlZDFmediathek: https://reportage.zdf.dehttps://twitter.com/ZDF.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4486558OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell