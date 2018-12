"Truck of the Year" liefert Weihnachtspäckchen aus (FOTO)

Köln (ots) -- Preisgekrönter Ford Trucks F-MAX fährt imWeihnachtspäckchenkonvoi mit- Rund 40 Ford-Beschäftige unterstützen die vorweihnachtlicheAktion- Ford Belegschaft packte 2.350 Weihnachtsgeschenke für Kinder inNotDer gerade erst zum "International Truck of the Year 2019"gewählte Ford Trucks F-MAX unterstützt die ehrenamtliche Aktion derFord-Belegschaft, benachteiligten Kindern in OsteuropaWeihnachtsgeschenke zu bringen. Bereits zum 15. Mal in Folge sammeltedie Belegschaft der Ford-Werke in Deutschland Weihnachtspäckchen.Rund 40 Freiwillige waren nötig, um die 2.350 Päckchen anzunehmen,zwischenzulagern und anschließend für den Weitertransport auf großenPaletten sicher zu verpacken.An 12 zentralen Stellen an den Ford Standorten in Köln, Saarlouisund Aachen konnten Ford Beschäftigte 3 Wochen lang ihre selbstzusammengestellten Weihnachtsgeschenke für die Kinder in Bulgarien,Moldawien und Rumänien abgeben. Damit wurde in diesem 15. Jahr mit29.850 Päckchen fast die 30.000er Marke geknackt.Eigens für den Konvoi erhielt der von der "International Truck ofthe Year"-Jury ausgezeichnete Ford Trucks F-MAX eine Plane, die großauf die weihnachtliche Aktion aufmerksam macht. Ein weiterer Ford LKWwird die vom Automobilhersteller gesammelten Päckchen zurdeutschlandweiten Sammelstelle nach Koblenz bringen. Am Samstag, 1.Dezember bricht der 45 Fahrzeuge starke Konvoi nach Osten auf, um diegemeinsam mit den Organisationen Round Table, Old Tablers, LadiesCircle und Tangent Club bundesweit gesammelten 156.237 Päckchen zuden Kindern zu bringen, die ansonsten an Weihnachten kein Geschenkvorfinden würden. Gleich vier Ford Beschäftigte stockten ihre zweivon Ford bezahlten "Freiwilligentage" mit eigenen Urlaubstagen auf,um den Konvoi eine Woche lang zu begleiten und die Päckchen vor Ortin Kindergärten, Schulen, Kranken- und Waisenhäusern sowieBehinderteneinrichtungen zu verteilen.http://www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell