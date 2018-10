Trovagene: Nächste NBC-Rakete schießt durch die Decke!

Die Aktie von Trovagene schießt aktuell bis auf 1,30 USD in die Höhe. Das bedeutet einen bisherigen Gewinn von über +80% auf unseren Vorstellungskurs von 0,71 USD im No Brainer Club. Unsere Empfehlung aus dem August können Sie hier noch einmal nachlesen.

Die Performance von Trovagene reiht sich damit in viele weitere Erfolgsstories des No Brainer Clubs ein. So konnten NBC-Mitglieder teilweise bereits Kursgewinne von mehr als +100% innerhalb weniger Tage mit unseren sorgfältig von Profis recherchierten und bis ins Detail analysierten No Brainer-Aktien verbuchen. Wie geht es mit Trovagene nun weiter?

Unternehmen kündigt wichtiges Business Update für den 24. Oktober an

Am kommenden Mittwoch will Trovagene laut heutiger Meldung in einem Conference Call und Live Webcast über die neuesten Daten und den Status der laufenden Studien zu seinem Krebsmittel Onvansertib in den Indikationen AML und Prostatakrebs berichten. Besonders spannend: Die Präsentation soll auch ein Update zum Thema Partnerschaften enthalten. SD-Informationen zufolge befand sich Trovagene zuletzt in Gesprächen mit mehreren japanischen Unternehmen. Bereits Mitte des Jahres hatte es geheißen, dass es ein „hohes Level an Interesse“ von Seiten Dritter gebe.

Liefert Onvansertib auch weiterhin positive klinische Resultate, dürfte ein lukrativer Lizenzdeal nicht lange auf sich warten lassen. Die bisher vorliegenden Daten kommentierte zuletzt Professor Ameden Zeidan vom Yale Cancer Center mit den Worten:

Wir befinden uns zwar noch in einem frühen Stadium der Studie, aber wir sind immer noch sehr begeistert von dem, was wir bisher sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf die Wirksamkeit gesehen haben.



Mit dem jüngsten Momentum dürfte bei Trovagene auch das Thema Nasdaq Compliance vom Tisch sein. Zuletzt drohte ein Downlisting, da die Aktie zu lange unterhalb von einem Dollar notierte. Hält sich der Kurs nun auch noch die nächsten acht Tage über der magischen Marke, wird die Uhr wieder auf Null gestellt.

Wie lange man als Anleger bei Trovagene jetzt noch an Bord bleibt, muss jeder für sich selbst beurteilen. NBC-Mitglieder handeln in jedem Fall aus einer mehr als komfortablen Gewinner-Position heraus und könnten zumindest einen Teil ihres Einsatzes entspannt über den 24. Oktober hinaus liegenlassen. Im Falle neuer positiver Studiendaten und eines folgenden Lizenzdeals winken nämlich in der Tat noch ganz andere mögliche Kursdimensionen.

Interessenkonflikt: Autor und Herausgeber dieser Publikation halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des hier besprochenen Unternehmens und haben die Absicht, diese je nach Marktsituation – auch kurzfristig – zu veräußern und könnten dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss.