Trovagene: Nächste NBC-Rakete knallt ins Orbit!

Der No Brainer Club räumt derzeit an allen Fronten ab. Nachdem Club-Mitglieder mit der Aktie von Trovagene (WKN: A2DN0J) bereits im vergangenen Jahr mehr als +80% kassieren und locker in kurzer Zeit die ausgewiesenen „No-Brainer-Prozente“ einfahren konnten, knallt die Krebs-Aktie nach einer erneuten NBC-Empfehlung jetzt zum zweiten Mal durch die Decke – und diesmal noch heftiger!



NBC-Mitglieder erfuhren im Rahmen eines 15-seitigen Sonderreports Ende Januar ausführlich von den neuesten Entwicklungen bei Trovagene und den bevorstehenden Kurskatalysatoren. Nachdem der Wert schon in den vergangenen Tagen massiv anzog, knallt er heute im vorbörslichen Handel um zeitweise mehr als +100% auf 8,93 USD durch die Decke. Dies entspricht einem Kurs von 1,49 USD vor der im Februar erfolgten Aktienzusammenlegung.

Nach unserem Managament-Call im vergangenen Monat wurde unsere Zuversicht in Sachen Trovagene wieder deutlich gestärkt und so kam das NBC-Expertengremium am 28. Februar zu folgendem Fazit:

Wir erwarten in den nächsten 8 Wochen eine saubere IR-Arbeit und halten Newsflow und mehr Kursdynamik für wahrscheinlich. KAUFEN bis 3,00 USD.



Allein seit unserer neuen Empfehlung gab es einen Kursgewinn von zwischenzeitlich über +200% zu verzeichnen. NBC-Mitglieder können nun auch bei Trovagene entspannte Gewinne mitnehmen und einen kleineren Einsatz im Spiel halten, um auf noch mehr Kursspektakel zu setzen.





NBC-Feuerwerk wohin man sieht

Trovagene ist nur einer von nahezu allen No Brainern, die Club-Mitgliedern derzeit hohe Prozente bescheren. So liegen sämtliche Top-Empfehlungen des laufenden Jahres bereits deutlich zweistellig im Plus. Zudem feierteder NBC einen +303%-Buyout. Aufgrund der Geheimhaltungsklausel werden die neuen Kursgranaten erst nach und nach der Öffentlichkeit bekannt.

Ob kurzfristiges Trading oder langfristiges Investment: Mit unserem kostenlosen Live Chat finden Sie täglich die besten Aktienideen für Ihr Depot. Hier kostenlos registrieren!

Interessenkonflikt: Autor und Herausgeber dieser Publikation halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des hier besprochenen Unternehmens und haben die Absicht, diese je nach Marktsituation – auch kurzfristig – zu veräußern und könnten dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss.