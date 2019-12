Trov und Sompo starten Partnerschaft zum Ausbau globaler Mobilitätslösungen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Für Mobilitätslösungen in ganz Asien steigertSompo seine finanzielle Investition in TrovTrov (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665833-1&h=779910107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665833-1%26h%3D3337415254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trov.com%252F%26a%3DTrov&a=Trov), ein global führendesUnternehmen der Versicherungstechnologie, gab zum Start der Mobility Solutions,einer neuen Powered by Trov Kooperation, seine Partnerschaft mit Sompo Holdingsbekannt, über die das Unternehmen seine Mobilitätspräsenz in Asien erweiternmöchte. Durch die Kombination aus Trovs Mobilitäts-Versicherungsplattform undSompos weitreichenden Kenntnissen und Niederlassungen im regionalen Markt wirddie Partnerschaft in der Lage sein, komplexe Risiken aus neuenMobilitätsdiensten zu bewältigen.Zur Bedarfsdeckung von Unternehmen des neuen Transportwesens, dieMikromobilität, Car-Sharing, Mitfahrgelegenheiten und autonome Fahrzeugflottenanbieten, greifen die Partnerunternehmen auf die Vehicle-Activity-API von Trovzu zwecks Risikoerkennung und Schaffung neuer Betriebserlebnisse für Fahrer undKunden der Mobilitätsplattformen, wobei alles komplett auf Daten aus vernetztenFahrzeugen und Geräten beruht.Nach Erhöhung der Investition in Trov seitens Sompo Holdings zu Beginn desJahres trat auch Dan Ikehata, CEO des SOMPO Digital Lab, dem Vorstand bei."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sompo in wichtigen asiatischenRegionen", sagt Scott Walchek, Gründer und CEO von Trov. "Die Kombination ausderen Einfluss und Erfahrung als Versicherungsträger mit derVersicherungstechnologie und Mobilitäts-API von Trov bietet Transportanbieternund deren Nutzern in diesen Regionen eine dynamische, datenmodifizierteVersicherungsdeckung, den Risikomanagementservice und ein neues Kundenerlebnis.""Durch die Reifung des Mobility-as-a-Service-Sektors brauchenMobilitätsunternehmen eine Risikomanagement- und Versicherungsleistungslösung,die zu ihrem dynamischen Risikobedarf passt", sagt Koichi Narasaki, leitenderDigitalbeauftragter der Gruppe und stellvertretender Direktor undGeschäftsführer von Sompo Holdings. "Durch die Nutzung der TrovTechnologieplattform können Trov und Sompo ihre Versicherungs- undMobilitätsdienste integrieren und das Kundenerlebnis grundlegend verändern."Diese Partnerschaft stellt Sompos zweite Verbindung mit Trov dar. Sie folgt aufdie kürzliche Veröffentlichung der Einzelpostendeckung, die von führendenjapanischen Online-Einzelhändlern von Elektronikartikeln imWhite-Label-Verfahren mit Sompo-Versicherungsschutz vermarktet wird.Trovstartete seine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665833-1&h=2528037609&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665833-1%26h%3D1259748515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrov.com%252Fblog%252Ftrov-waymo-accelerating-trovs-bigger-picture%26a%3Dlaunched%2Bits%2B&a=startete+seine+)M (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665833-1&h=2235660257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665833-1%26h%3D4184114558%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrov.com%252Fblog%252Ftrov-waymo-accelerating-trovs-bigger-picture%26a%3DM&a=M)obility Insurance Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665833-1&h=2371073037&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665833-1%26h%3D4131648620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrov.com%252Fblog%252Ftrov-waymo-accelerating-trovs-bigger-picture%26a%3Dobility%2BInsurance%2BPlatform&a=obility+Insurance+Platform) gegen Ende 2017, um Unternehmen individualisierteVersicherungslösungen anzubieten, die den Mobilitätsbereich neu gestalten,darunter Alphabets selbstfahrender Mitfahrdienst Waymo. Erst kürzlich gab Trovseine Ernennung zum offiziellem Versicherungstechnologiepartner von Free2Movebekannt, dem Car-Sharing-Service der Groupe PSA (der zweitgrößte Autoherstellerin Europa, der die Marken Peugeot, Citroen, DS, Opel und Vauxhall vertreibt).Weitere Informationen über die Trov Mobilitätsversicherungsplattform finden Sieauf www.trov.com/mobility.Wenden Sie Ihre Medienanfragen bitte an:Trovmedia@trov.comInformationen zu TrovTrov ist ein weltweit führendes Versicherungstechnologieunternehmen, dessenSoftware Menschen neue Lebens-, Arbeits- und Mobilitätsweisen ermöglicht. Seineinsurtech-White-Label-Produkte geben Finanzinstituten, bestehendenVersicherungsanbietern und führenden Verbraucherproduktmarken Gelegenheit,moderne Versicherungsanwendungen für Hauseigentümer, Mieter, Autofahrer undKleinunternehmen rapide bereitzustellen. Darüber hinaus sind in seiner MobilityInsurance Platform leistungsstarke Software mit kundenspezifischenVersicherungsprodukten kombiniert, um die komplexen Risikomanagement-Fragen zulösen, denen Unternehmen in dem sich entwickelnden Mobilitäts- und"Gig"-Arbeitsumfeld gegenüberstehen. Zu den Kunden von Trov zählen globaleKonzerne wie Waymo (ein Alphabet-Unternehmen), Groupe PSA, Lloyds Banking Group,Sompo, Suncorp und Hyundai.Trov wurde 2012 vom mehrfachen Unternehmer Scott Walchek gegründet und wird vonführenden Venture-Capital- und strategischen Partnern gestützt. Das Unternehmenhat seinen Firmensitz in der San Francisco Bay Area und unterhältNiederlassungen in New York, London und Tokio. Weitere Informationen finden Sieauf www.trov.com.Informationen zu Sompo HoldingsSompo Holdings, Inc. ist ein in Tokio börsennotiertes Unternehmen mit 96Zweigstellen und 14 Tochterunternehmen weltweit. Das Unternehmen ist iminländischen Sach- und Unfallversicherungsgeschäft, ausländischenVersicherungsgeschäft sowie in inländischen Lebensversicherungen undVersicherungen für Pflege- und Gesundheitsdienstleister tätig. Mit einerFirmengeschichte, die bis 1888 zurückreicht, kann die Sompo Holdings Gruppe aufKonsolidierungsbasis ein ordentliches Jahreseinkommen von über 3,6 Billionen JPY(32 Milliarden USD) erwirtschaften und beschäftigte am Stichtag des 31. März2019 weltweit circa 65.000 Mitarbeiter. Sompo Holdings möchte die Unternehmender Gruppe in eine "Erlebniswelt zur Sicherheit, Gesundheit und zum Wohlbefindenseiner Kunden" transformieren. Um diese Mission zu realisieren, setzt die SompoGruppe in allen Kernunternehmen eine Digitalstrategie um, mit der neue Produkteund Dienstleistungen gruppenweit geschaffen werden, die zur Sicherheit,Gesundheit und dem Wohlbefinden der Sompo-Kunden und der Gemeinschaft allerbeitragen. 