München (ots) -- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Sonntag, 16. September, um 22:35 Uhr bei RTL IIBei "Love Island" überraschen die Jungs heute die Mädels, bei denTraumpaaren Tracy und Victor und Natascha und Tobias ziehen dunkleGewitterwolken auf und es kommt zur Lagerspaltung.Folgenschwere FrühstücksüberraschungNach einer romantischen Nacht mit Natascha (28) in derPrivat-Suite, kehrt Tobias (25) in die Villa zurück. Er weckt dieanderen Jungs und gemeinsam bereiten sie den Mädels ein Frühstück zu,inklusive selbstgebackener Waffeln. Es herrscht harmonischeZweisamkeit bei allen Paaren, bis Tracy (20) auf einmal aufspringtund Victor (20) alleine zurücklässt. Geschockt und verzweifelt suchter das klärende Gespräch - hat ihre Beziehung noch eine Zukunft?Jungs vs. MädelsAm Abend kommt es in der Love Island Villa zur Lagerspaltung, dieselbst vor dem Traumpaar Natascha (28) und Tobias (25) nicht haltmacht. Es beginnt ganz harmlos: Die Islander machen Selfies, dieIslanderinnen sitzen zusammen und tratschen über die antriebslosenJungs in der Villa. Denen wird die Lästerei allerdings zu heftig, siegreifen ein und werfen den Mädels Respektlosigkeit vor. Das lassendiese sich natürlich nicht gefallen, auch zwischen Natascha undTobias kommt es zum Schlagabtausch. Wie verkraftet das junge Glückdie erste Krise?Gewitterwolken am Horizont Als die Gemüter sich langsam wiederberuhigen, erhalten die Islander eine Nachricht. Diese sorgt erst fürFreude, schlägt dann ein wie der Blitz und sorgt am Ende für eingroßes Donnerwetter..."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amSonntag, den 16. September, um 22:35 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.