Trotz starkem Euro: Kraftstoffpreise steigen / Rohölnotierungen nur wenig verändert (FOTO)

München (ots) -Obwohl der Euro mit einem Wert von rund 1,20 gegenüber demUS-Dollar auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen ist, habensich Kraftstoffe in Deutschland erneut verteuert. Derzeit kostet einLiter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,330 Euro und damit 0,7Cent mehr als in der Vorwoche. Ein Liter Diesel ist um 0,2 Centteurer und kostet 1,126 Euro.Laut ADAC bieten die Kraftstoffpreise angesichts des starken EurosSpielraum für Preissenkungen. Denn je stärker der Euro im Vergleichzum US-Dollar ist, desto billiger wird die Einfuhr von Produkten wieetwa Rohöl. Gleichzeitig blieb der Preis für Rohöl der Sorte Brentweitgehend stabil.