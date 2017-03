Trotz der stagnierenden wissenschaftlichen Ergebnisse Japans im vergangenen Jahrzehnt bleiben die Zitierungen im oberen Bereich stark: Erkenntnis des Web of Science

Informatik, Molekularbiologie und Immunologie weisen den höchstenRückgang auf, aber Forschung und Forscher der Weltklasse sind inausgewählten Fachbereichen nach wie vor präsentPhiladelphia (ots/PRNewswire) - Eine neue Analyse der Daten desWeb of Science(TM) von Clarivate Analytics in einer Studie über dieForschungsleistung Japans im vergangenen Jahrzehnt zeigt einennennenswerten Rückgang der wissenschaftlichen Ergebnisse Japans unddas Unvermögen, mit anderen führenden Nationen Schritt zu halten.Dieses Ergebnis wurde im The Nature Index(http://www.natureindex.com/) veröffentlicht, der die Auswirkungenvon Japans schwacher Leistung untersucht und darstellt, waspolitische Entscheidungsträger und Geldgeber jetzt unternehmen, umdiesen Trend umzukehren.Im Jahr 2015 veröffentlichten japanische Forscher ca. 600 wenigerArbeiten in international einflussreichen Zeitschriften, die im Webof Science indexiert sind, als im Jahr 2005. Der Rückgang selbstbeträgt zwar nur weniger als 1 %, aber der Anteil des Landes an denweltweit veröffentlichten Arbeiten fiel von 8,4 % auf 5.2 %.Angesichts des sich in China und Südkorea beschleunigenden Volumensvon Veröffentlichungen in Web of Science Zeitschriften, und zwar miteiner Wachstumsrate, die über der von Nationen mit einer reifenwissenschaftlichen Basis liegt, kann man davon ausgehen, dass derweltweite Anteil der Vereinigten Staaten, des VereinigtenKönigreichs, Deutschlands und Japans zurückgehen wird, da derProzentsatz der weltweiten Leistung ein Nullsummenspiel ist."Japan ist ein Sonderfall, da auch in absoluten Zahlen keinWachstum vorhanden ist", sagt David Pendlebury, Senior CitationAnalyst von Clarivate Analytics. (http://clarivate.com/) "In 11Bereichen hat Japan 2015 weniger Artikel veröffentlicht, als im Jahr2005. In den Materialwissenschaften und im Ingenieurwesen, historischstarke Bereiche in Japan, ging die Zahl der Veröffentlichungen sogarum mehr als 10 % zurück. Der akuteste Rückgang war in der Biochemie,Molekularbiologie und Informatik zu verzeichnen, aber auch in einemin Japan historisch starken Bereich, nämlich der Immunologie."Astronomie war das einzige Gebiet, in dem Japan über dem Durchschnittlag.Pendlebury stellt allerdings fest, dass Japan nach wie vor überzahlreiche Wissenschaftler der Weltklasse verfügt und dass das Landin verschiedenen zukunftsweisenden Spezialbereichen unvermindert ander Spitze steht. "Man findet immer wieder unterschiedlicheGeschichten über Forschungsaktivitäten und -leistung, wenn man tieferin die Daten hineingeht, so als würde man an Zwiebel schälen."So zeigen zum Beispiel die Daten von InCites(TM), einesAnalysewerkzeugs, das Teil des Web of Science ist, dass ein Teil derLeistung Japans, nämlich Arbeiten, die in den oberen 10 % derZitierhäufigkeit liegen, im vergangenen Jahrzehnt unverändertgeblieben sind. Arbeiten, die im oberen 1 % der Zitierhäufigkeitangesiedelt sind, haben sogar um 25 % zugenommen. Selbst im Bereichder Immunologie, wo die Ergebnisse in den vergangenen 10 Jahren umein Drittel gesunken sind, stieg die Anzahl in den oberen 1 %, inProzent der Ergebnisse, von 19 % auf 26 %, also höher als erwartet.Pendlebury führt spezifische Beispiele aus der japanischenWissenschaftselite an: Susumu Kitagawa von der Kyoto University, derflexible metall-organische Gerüstverbindungen schuf, Yoshinori Tokuravon der University of Tokyo, der zu den führenden Forschern beiMultiferroika und stark korrelierten Elektronensystemen zählt, undMasatake Haruta von der Tokyo Metropolitan University, ein Pionierbei der Goldkatalyse. "Clarivate Analytics hat diese drei, aber auchnoch andere aus Japan, zu Citation Laureates ernannt. Hier handelt essich um Forscher, deren Veröffentlichungen so oft zitiert wurden,dass wir glauben, sie könnten sogar einen Nobelpreis erhalten",erklärt er."Die sorgfältige Analyse der Veröffentlichungen und Zitierungendient als datengestützter Ansatz für die politischeEntscheidungsfindung und Finanzierung der Wissenschaft und sie kannals wichtige Strategie für den Umgang mit Schwächen und dieWeiterentwicklung von Stärken dienen", sagt Pendlebury."Wir wissen, wie wichtig die Verwendung genauer,unvoreingenommener Daten und zitierter Referenzen ist, die sinnvolleEinblicke in die Forschungsleistung, die Entwicklung einer Idee oderwissenschaftliche Entdeckungen und den Einfluss innovativer Ideenüber Jahre hinweg bieten", sagte Jessica Turner, Global Head ofScientific and Academic Research von Clarivate Analytics. "Wir dienender wissenschaftlichen und forschenden Gemeinschaft seit mehr als 50Jahren, indem wir zuverlässige Daten über Zitierungen, umfassendeAnalysen von Zitierungen ebenso wie über 30 Jahre an bibliometrischerErfahrung bereitstellen. Wir sind stolz, dass der Nature Index dieZitierungsdaten und maßgeschneiderten Analysen unseres Web of Sciencefür die wichtigen Erkenntnisse seines Sonderberichts über Japanverwendet hat." 