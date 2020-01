Trotz rasantem Jobzuwachs in der Pflege: Versorgungslücke besteht weiter / bpa fordert zusätzliche Anstrengungen zur Sicherung der Versorgung Pflegebedürftiger

Kiel (ots) - Mit einem Zuwachs von 3.210 sozialversicherungspflichtigenBeschäftigten in nur fünf Jahren hat die Altenpflege in Schleswig-Holstein ihreRolle als Jobmotor erneut bekräftigt. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur fürArbeit hervor, die der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.(bpa) ausgewertet hat."Die Zahl der Altenpflegefachkräfte und Altenpflegehelfer ist zwischen 2014 und2019 um mehr als 18 Prozent angestiegen. Unternehmen und Träger haben tausendeneue Jobs geschaffen und diese auch mit engagierten Mitarbeiterinnen undMitarbeitern besetzt", rechnet der schleswig-holsteinische bpa-LandesvorsitzendeMathias Steinbuck vor. In der Wirtschaft insgesamt wuchs die Zahl der Stellen imgleichen Zeitraum landesweit nur um 11,5 Prozent."Unternehmen schaffen am laufenden Band Arbeitsplätze und immer mehr Menschenentscheiden sich für die interessante Arbeit in der Pflege. Damit liefert dieAltenpflege gleich zwei gute Nachrichten", so Steinbuck. Trotzdem reiche derZuwachs leider nicht aus, warnt der bpa-Landesvorsitzende mit Blick auf diedurch seinen Verband ermittelten Versorgungslücken in Schleswig-Holstein."Pflegebedürftige und ihre Familien warten teils wochenlang auf einen Heimplatzoder die Versorgung durch einen ambulanten Dienst. Die Nachfrage wächst durchdie alternde Bevölkerung noch viel schneller, als unsere Mitgliedsunternehmenausbilden und einstellen können."Der bpa fordert deshalb weniger Hürden für die Zuwanderung von internationalenFachkräften sowie einen Neuzuschnitt der Aufgabenverteilung zwischen Fach- undHilfskräften.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 550 in Schleswig-Holstein)die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sindim bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 MilliardenEuro.Pressekontakt:Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0431/66 94 7060 oder 0174/332 78 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4495111OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell