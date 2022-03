Trotz „nur“ 3,7 % Dividendenrendite: 3 Eigenschaften machen den REIT STAG Industrial jetzt attraktiv!

STAG Industrial (WKN: A1C8BH) besitzt derzeit lediglich 3,7 % Dividendenrendite. Wenn wir die aktuelle monatliche Dividende in Höhe von 0,122 US-Dollar mit einem Aktienkurs von 39,52 US-Dollar ins Verhältnis setzen, so erhalten wir diesen Wert. Schlecht ist das nicht. Aber für einen REIT auch nicht unbedingt besonders.

Allerdings hat STAG Industrial definitiv noch andere Qualitäten zu bieten. Auf drei wollen wir heute ein besonderes Augenmerk legen, das zeigt: Wir finden hier ein Management, das Wachstum und Qualität gegenüber einer maximalen Dividende priorisiert. Das wiederum kann langfristig jedoch die Basis für steigende passive Einkünfte sein.

STAG Industrial: Der Research-Prozess

Das Management von STAG Industrial operiert im Markt der Immobilien und Logistik-Immobilien. Bekanntheit erlangte das Unternehmen, da Amazon ein Top-Mieter ist. Aber eben auch viele weitere Unternehmen in diesem spannenden Wachstumsmarkt. Riskieren wir einen Blick darauf, wie das Management investiert. Beziehungsweise wie wählerisch es Immobilien heraussucht.

Im Geschäftsjahr 2020 erklärten die Verantwortlichen unter anderem, dass man 1.200 verschiedene Immobilien zunächst betrachtet habe. Bei 224 habe man ein Angebot unterbreitet und sich näher dafür interessiert. Lediglich 39 Immobilien seien jedoch dem Portfolio hinzugefügt worden, weil sie den eigenen Anforderungen entsprochen hätten. Falls es dich interessiert: Das sind nicht einmal 3 %. Eine Menge Aufwand für wenig Ertrag? Oder, anders herum gedacht: Konzentration auf die Qualität, die dem eigenen Erfolg bestmöglich dient.

STAG Industrial hat hohe Ansprüche, was Zukäufe angeht. Genau das ist eine Stärke, die von dem Real Estate Investment Trust ausgeht und eine Basis des langfristigen Erfolgs ist.

Operatives Wachstum gegenüber Dividendenwachstum

Wir erkennen anhand der Dividendenhistorie, dass STAG Industrial nicht gerade für ein rasantes Dividendenwachstum bekannt ist. Zuletzt ging die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,121 US-Dollar pro Monat auf 0,122 US-Dollar hinauf. Relativ oder absolut ist das wenig.

Allerdings ist das eine Erkenntnis. Zwar macht das die 3,7 % Dividendenrendite nicht hochgradig attraktiver. Aber es führt dazu, dass das Management eben die Flexibilität besitzt, die 39 Immobilien im Geschäftsjahr 2020 zu kaufen. Oder auch weitere Zukäufe im Jahr 2021 zu tätigen.

STAG Industrial ist zunächst unternehmensorientiert und nicht auf Dividendenwachstum bedacht. Mit dieser langfristigen Mission sind Wachstumsraten möglich, die nicht nur eine Basis für Ausschüttungswachstum stellt.

Bewertung & Wachstum bei STAG Industrial

Wir haben bereits gesehen, dass STAG Industrial 3,7 % Dividendenrendite bietet. Das ist ein Einblick in die fundamentale Bewertung. Bei einem Aktienkurs von 39,52 US-Dollar und Funds from Operations in Höhe von 2,07 U-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis momentan bei 19,1. Nicht günstig, selbst in Anbetracht eines Ausschüttungsverhältnisses von 70,7 % nicht. Aber ein Wachstum bei den Funds from Operations von 8,9 % im Jahresvergleich ist ein solider Katalysator.

Wir erkennen, dass STAG Industrial weiterwächst und die Strategie, operatives Wachstum gegenüber Dividendenwachstum zu priorisieren, aufgeht. Damit kann das Fundament für langfristig marktschlagende Renditen durch steigende Kurse gegeben sein.

