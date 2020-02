Trotz neuer Features: Umstieg auf Shopware 6 sollte professionell geplant werden

Braunschweig (ots) - Seit wenigen Wochen ist das neue Shopsystem "Shopware 6" inder Final-Release-Version am Markt verfügbar. "Neben einer moderneren Optik,einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche und einer intuitiveren Bedienbarkeitist das System auch deutlich schneller unterwegs als sein Vorgänger Shopware 5",berichtet Jan-Hendrik Rauh, Geschäftsführer der Löwenstark Digital SolutionsGmbH.Die neuste Version überzeugt durch integrierbare Verkaufskanäle wie Facebook undGoogle, ein Rule Builder für individuelle Regeln bei Preisen und Versand sowieErlebniswelten, bei denen Texte, Bilder und Produkte per Drag & Drop arrangiertwerden können. Shopbetreiber können nun auch mit Mobilgeräten alle Bereiche desBackends nutzen, da es komplett responsiv gestaltet wurde. "Auch in punktoIT-Sicherheit hat Shopware nachgerüstet und das neue System mit einemintegrierten Cookie Consent Tool ausgestattet. Das erleichtert Shopbetreiberndas Einhalten neuester Bestimmungen beim Datenschutz", berichtet Jan-HendrikRauh weiter. Eine besonders sinnvolle und fortschrittliche Weiterentwicklung seidie Möglichkeit, den Shop mit Shopware 6 "headless" zu betreiben. "Je nachVerkaufskanal kann dem Online-Shop ein anderes Gesicht gegeben werden. Dasermöglicht es, Kunden über die unterschiedlichsten digitalen Touchpoints aufihrer Customer Journey abzuholen". Eine deutliche Arbeitserleichterung sei zudemdie permanente Vorschau auf das Frontend. Hier entfalle das aufwändige Wechselnzwischen zwei Fenstern, um getätigte Änderungen zu überprüfen.Doch bei allen Neuerungen sei auch Vorsicht geboten: "Jedes neue System hatseine Kinderkrankheiten. Wer es nicht eilig hat, kann noch ein paar Versionenmit Bug Fixes abwarten und dann auf Shopware 6 umsteigen. Shopware 5 wird nochbis 2024 mit neuen Releases versorgt." Der Umstieg selbst sollte gut geplant undprofessionell begleitet werden, denn bei dem neuen System handelt es sich um einMajor Update. Eine One-Klick-Migration von Version 5 auf Version 6 sei nichtmöglich. Der Online-Shop müsse von Hand und Stück für Stück umgezogen werden.Das sollte sorgfältig geplant und professionell umgesetzt werden. Jan-HendrikRauh abschließend: "Wer modernen E-Commerce betreiben und dabei auch dieneuesten Trends integrieren möchte, findet in Shopware 6 ein professionellesShopsystem, dass allen denkbaren Anforderungen gerecht wird und sich mit Freudebedienen lässt."Über die Löwenstark Digital Solutions GmbHAls Teil der Löwenstark-Gruppe (www.loewenstark.com), die mit über 5.000Kundenprojekten in 18 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturenfür Online-Marketing zählt, ist die Digital Solutions GmbH Experte für alle Web-und E-Commerce Projekte. Über die strategische Beratung, maßgeschneiderte Shop-und CMS-Systeme bis hin zum professionellen Web-Hosting: Die LDS hat passendeMaßnahmen und kompetente Experten, um Kundenprojekte gewinnbringend realisieren.Pressekontakt:Löwenstark Digital Solutions GmbHPetzvalstraße 3838104 BraunschweigTelefon: +49/531/213605500Telefax: +49/531/21360579500kontakt@loewenstark-digital.comhttps://www.loewenstark-digital.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141241/4515905OTS: Löwenstark Digital Solutions GmbHOriginal-Content von: Löwenstark Digital Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell