Trotz höherer Kerosinkosten: US-Fluggesellschaft Delta verdient deutlich mehr

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines hat im ersten Quartal trotz höherer Kerosinkosten deutlich mehr Gewinn gemacht.



Unter dem Strich flog die Airline mit 730 Millionen US-Dollar fast ein Drittel mehr Überschuss ein als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Weil der Umsatz um 5 Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar kletterte und Delta ansonsten die Kosten im Zaum halten konnte, fielen die höheren Spritkosten nicht so stark ins Gewicht. Delta ist nicht wie die großen US-Konkurrenten von dem derzeitigen Flugstopp für die Maschinen vom Typ Boeing 737 Max betroffen, weil das Unternehmen solche Flieger nicht in der Flotte hat.

Für das laufende Quartal rechnet Delta-Chef Ed Bastian damit, dass die bereinigten Durchschnittserlöse je geflogener Sitzplatzmeile gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter um 1,5 bis 3,5 Prozent zulegen werden. Im ersten Quartal kletterten sie um 2,4 Prozent. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,05 und 2,35 Dollar je Aktie liegen und damit etwas höher als von Experten zuvor im Schnitt geschätzt. Vorbörslich stieg die Delta-Aktie in New York um 2,9 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie bereits 14 Prozent an Wert gewonnen./men/nas/fba