Trotz guter Zahlen – Unruhe beim Münchner Autobauer BMW

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Nach der heutigen Bilanzpressekonferenz von BMW am Stammsitz in München ist die Stimmung unter den Anlegern zwiegespalten. Die Aktie legte im Handelsverlauf am heutigen Tage knapp einen halben Prozentpunkt zu und dotierte bei Handelsschluss auf 82,93 Zählern.

Der Autobauer konnte seinen Umsatz um 2,2 Prozent auf insgesamt 94,2 Mrd. Euro erhöhen und feierte damit den besten Wert in seiner einhunderteinjährigen Geschichte. Allerdings war der operative Gewinn im Kerngeschäft um 2,2 Prozent auf 9,39 Milliarden Euro zurückgegangen.

Einen besonderen Dämpfer verursachte der Rückschlag auf den zweiten Platz im Luxus-Segment. Erzrivale Mercedes-Benz überholte die Münchner nach über zehn Jahren und holte sich damit die Poleposition im stark umkämpften Markt des Premium-Segments.

BMW-Chef Harald Krüger holte am heutigen Tag entsprechend gegen die Konkurrenz aus und gab den Kurs für das laufende Jahr aus: „Wir schalten jetzt auf Angriff“, ließ der Vorstandsvorsitzende verlauten und erntete Zuspruch von seinen Aktionären.

Insbesondere durch neue Elektroautos und einen Ausbau des vielversprechenden Premium-Segments erhofft er sich zu alter Stärke. „2017 starten wir die größte Modelloffensive unserer Geschichte“.

Neben einem neuen Modell der Reihe 7er ist offenbar auch ein neuer Luxus-SUV in Planung.

Analysten sehen durch die Erweiterung der Produktpalette Wachstumschancen und geben zu meist Kaufempfehlungen ab. Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel heute auf 87,64 und belässt es somit bei einem „Buy“.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von dem Berliner Börsenkreis e.V..