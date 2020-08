Trotz drohendem Börsencrash investieren? Das kannst du jetzt von Warren Buffett lernen!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Kommt der nächste Börsencrash, ja oder nein? Das ist eine Frage, die für so manchen Investor jetzt relevanter denn je geworden ist. Der S&P 500 hat jedenfalls in den letzten Tagen ein neues Rekordhoch erreicht. Das könnte, auch in Anbetracht der weiterhin herrschenden Unsicherheit, ein signifikantes Rückschlagspotenzial bedeuten.

Dennoch bleibt es dabei, dass der Versuch, den Markt zu timen, langfristig mehr Risiken beinhalten kann, als Chancen eröffnet. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick darauf, wie man trotz möglicherweise drohendem Börsencrash investieren kann. Warren Buffetts letzte Käufe könnten ein lehrreiches Beispiel sein.

1. Investiere trotz der Gefahr

Eine erste Sache, die wir vom Orakel von Omaha lernen können, ist das Investieren trotz der Gefahr. Notiert der S&P 500 nahe seines Hochs? Ja, daran lässt sich nicht rütteln. Trotzdem hat Buffett in den letzten Wochen und Monaten einige Zukäufe getätigt. Das Timing spielt für ihn und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) kaum eine Rolle.

Man mag mit Sicherheit anführen, dass Buffett noch immer viel Cash hält und womöglich noch ein wenig skeptisch ist. Seine Käufe in letzter Zeit sind jedoch allesamt frei von Gedanken bezüglich der aktuellen Marktverfassung gewesen. Das gilt es grundsätzlich zu berücksichtigen.

Denn auch wenn seine Aktien allesamt vergleichsweise preiswert bewertet sein mögen, so trifft eine marktbreite Korrektur oder ein Börsencrash eben den breiten Markt. Und somit auch im Vorfeld bereits günstige Aktien.

2. Investiere selektiv in zeitlose Geschäftsmodelle

Eine zweite Sache, die wir jetzt aktuell von Warren Buffett und trotz drohendem Börsencrash lernen können, ist das Investieren in zeitlose Geschäftsmodelle. In was hat das Orakel von Omaha in letzter Zeit investiert? In ein Infrastrukturprojekt, in eine US-amerikanische Großbank sowie eine kleinere Position eines US-amerikanischen Goldproduzenten. Neben der eigenen Aktie, natürlich, die auch auf der Kaufliste stand.

Warren Buffetts größte Wette sind allerdings die Vermögenswerte von Dominion Energy gewesen: Auch wenn Öl, Erdgas und andere fossile Brennstoffe eine schwierige Zeit durchmachen, so weiß das Orakel von Omaha doch: Der Transport muss trotzdem immer gewährleistet sein. Wie gesagt, ein eigentlich sehr zeitloses Geschäftsmodell.

Einem Beispiel, dem wir folgen können, auch ohne jetzt selbst in Infrastruktur investieren zu müssen. Nein, auch andere Geschäftsmodelle wie der Lebensmittelbereich oder Immobilien, speziell REITs, könnten eine interessante Option sein. Etwas, das wir von Buffetts zeitlosem Ansatz lernen können.

3. Investiere in deinem Circle of Competence

Warren Buffett hat sich auch weiterhin bei seinen Investitionen an eine Sache förmlich geklammert: An seinen Circle of Competence. Insbesondere die Infrastruktur und die Bank-Aktie dürfte das sehr deutlich unterstreichen. Und das ist auch sinnvoll.

Das sind Bereiche, in denen Warren Buffett die Chancen und die Risiken bestmöglich einschätzen kann. Entsprechend stört ihn weder das Rekordhoch vom S&P 500 noch ein daraus möglicherweise folgendes Rückschlagspotenzial. Nein, Warren Buffett kann hier die langfristigen Chancen sehen. Allerdings eben auch die Risiken.

Das wiederum ist wichtig, falls es wirklich zu einer Korrektur kommt. Wer in seinem Circle of Competence bleibt, wird vermutlich auch ruhiger agieren, wenn es volatiler wird. Eben, weil man hinter die Aktie auf das Unternehmen schaut und das Erholungspotenzial erkennt.

Börsencrash? Lerne von Warren Buffett!

Ob es einen nächsten Börsencrash geben wird, das können wir nicht erahnen. Vielleicht wird es auch nur eine Korrektur, wer weiß. Allerdings können wir mithilfe von Warren Buffetts aktuellen Käufen lernen, wie wir selbst agieren. Vor allem auch in Anbetracht des aktuellen Korrekturpotenzials.

