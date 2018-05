Trotz blendender Konjunktur droht deutschen Schlüsselindustrien wie dem Automobilsektor und Maschinenbau ein gravierender Strukturwandel (FOTO)

München (ots) -Die deutsche Wirtschaft ist im Konjunkturhoch, die Unternehmenblicken optimistisch in die Zukunft. Doch sie sollten darüber nichtvergessen, dass sie mit wachsenden Herausforderungen konfrontiertsind: Digitalisierung, Fachkräftemangel, nachlassendeInnovationskraft sowie protektionistischen Tendenzen - in vielenBranchen ist ein Strukturwandel dringend nötig. Doch vieleUnternehmen machen sich das nicht rechtzeitig bewusst, bzw. sinddarauf nicht ausreichend vorbereitet. Besonders betroffen sind diedeutschen Vorzeigebranchen Automobil und Maschinenbau, so die neueRoland Berger-Studie "Sturmtief voraus! Wo Unternehmen trotz guterKonjunktur mit sektoralen Krisen rechnen müssen"."Die gute Konjunktur führt leicht zu Trägheit", sagt FalcoWeidemeyer, Senior Partner bei Roland Berger und Leiter des BereichsCorporate Performance. "Dabei sollten Unternehmen in guten Zeitenihre Geschäftsmodelle hinterfragen, Business-as-usual ist geradejetzt gefährlich."Viele Industriebereiche stehen vor erheblichem StrukturwandelDavon sind auch die Studienteilnehmer überzeugt: Trotz guterKonjunktur glauben 88 Prozent der befragtenRestrukturierungsexperten, dass ein branchenspezifischerStrukturwandel für Anpassungsbedarf sorgt. Dazu kommen dertechnologische Wandel (ca. 86%) und der globale Wettbewerb (75%). Vorallem deutsche Vorzeigeindustrien wie Automobil (ca. 95%), Anlagenbau(ca. 87%) und Handel (ca. 84%) werden Veränderungen stark zu spürenbekommen."Die Veränderungen bergen auch Wachstumschancen", sagt SaschaHaghani, Co-Geschäftsführer in der DACH-Region und globaler Leiterdes Competence Center Restructuring und Corporate Finance von RolandBerger. "Allerdings gilt das nur für Unternehmen, die Entwicklungenaktiv mitgestalten. Doch genau das gelingt vielen Unternehmen nochnicht."Die Gründe: Managementfehler (90%), neue Wettbewerber (ca. 78%)sowie disruptive Technologien (ca. 74%). "Unternehmen müssenschneller auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren können, nur sokönnen sie zukunftsfähig bleiben."Verschiedene Branchen - unterschiedliche HerausforderungenIn ihrer Studie haben die Experten von Roland Berger sechswichtige Industriebranchen in Deutschland genauer analysiert:Konsumgüter und Handel: Umbruch voll im GangeIm Handel und Großhandel läuft der Umbruch schon länger, er istaber bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Disruptive digitaleEntwicklungen haben vor allem die Geschäftsmodelle klassischerHändler erodiert. Hier heißt es schnell gegenzusteuern, um denWettlauf um die Kunden nicht zu verlieren. Denn die wollen heuteparallel über On- und Offline-Kanäle einkaufen. Bis 2022 werden dieE-Commerce-Umsätze weltweit um 65 Prozent wachsen - auf rund 2,6Billionen Dollar. Investitionen in digitale Technologien sind daherunerlässlich.Automobilindustrie: Im JahrhundertwandelTrends wie E-Mobilität, autonomes Fahren oder neueMobilitätskonzepte wie Car Sharing und Ride Hailing bedrohenzunehmend das traditionelle Geschäftsmodell der Autoindustrie, dasbisher auf dem Verkauf von Fahrzeugen beruht. Die Branche muss sichumfassend für eine neue Generation von Mobilitätsnutzern öffnen undpassende datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln. Dass hierInvestitionen nötig sind, haben auch Venture Capital-Investorenerkannt: Ihre Investitionen in Mobilität stiegen von 2016 auf 2017 um130 Prozent.Energiewirtschaft: Sinkende Margen, hohe VerschuldungDie Energieversorger kämpfen seit Jahren mit sinkendenGewinnmargen im Erzeugungsgeschäft. Waren es vor zehn Jahren nochüber 20 Prozent (EBITDA), sind es heute nur noch 6 Prozent. Dazukommt eine hohe Verschuldung: Jedes fünfte Unternehmen ist bereitsnicht mehr kreditwürdig. Zwar hat die Branche bereits reagiert, dochTrends wie eine zunehmend dezentralisierte Energieerzeugung, dieAbkehr von fossilen Brennstoffen oder die Sektorenkopplung erfordernweitere Anpassung. Netzbetreiber sollten neue Geschäftsfeldererschließen, etwa Ladeinfrastrukturen, dezentrale Erzeugungstechnikenund Mobilitätsplattformen.Maschinenbau: Trügerische Sicherheit durch gute LageDie zahlreichen Hidden Champions des deutschen Maschinenbaus sindrelativ gut durch vergangene Krisen gekommen. Auch im aktuellschwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld behauptet sichdie Branche weiter. Doch der Druck steigt: Abnehmer brauchen wenigerKapazitäten, Additive Manufacturing und neue Wettbewerber nehmenMarktanteile weg. Potenzial bieten Service-Angebote und neueEinsatzbereiche für vorhandene Technologien. Dafür braucht es einegute Datenbasis und entsprechende Ressourcen.Finanzindustrie: Gefangen in dauerhafter TransformationDie Banken kämpfen mit innovativen FinTechs, anspruchsvollerenKunden, Margendruck und wachsenden regulatorischen Anforderungen. DieBranche braucht echte Innovation, um ihre Geschäftsmodelleweiterzuentwickeln. Hilfreich sind strategische Kooperationen mitexternen Partnern, optimierte Prozesse sowie eine schnellere undflexiblere Organisation.Gesundheitswesen: Revolution rückt näherDas Internet mit seinem Angebot an hochwertigen medizinischenInformationen verändert die Rolle von Patienten und Ärzten genausowie datengestützte Diagnosen auf Basis Künstlicher Intelligenz.Herausforderungen wie der demografische Wandel, Fachkräftemangel undder Zwang zu Effizienz kommen dazu. Die Akteure müssenPatientenbedürfnisse besser analysieren, maßgeschneiderte Angeboteentwickeln und verstärkt in digitale Geschäftsmodelle investieren.Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.