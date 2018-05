Trotz Zinstief: Verbraucher zahlten im ersten Quartal 2018 über 600 Millionen Euro zu viel für Kredite

Berlin (ots) -- Volumen neu abgeschlossener Konsumentenkredite betrug 27,17Milliarden Euro- Zinsen sind im Vergleich zu 2017 im Internet stärker gesunkenals im Bundesdurchschnitt- Der Durchschnitts-Konsumentenkredit war im Internet 33 Prozentgünstiger als im BundesdurchschnittIm ersten Quartal 2018 liehen sich Verbraucher in Deutschland27,17 Milliarden Euro. Wer seinen Kredit im Internet abschloss,zahlte im Schnitt 1,85 Prozentpunkte weniger Zinsen als imBundesdurchschnitt. Hätten alle Kreditnehmer ihren Kredit im Internetabgeschlossen, hätten sie insgesamt 612,1 Millionen Euro gespart. Daszeigen Daten der Bundesbank, Schufa und des Kreditportals smava. "Nurwenigen ist bewusst, wie groß die Preisunterschiede bei Krediten auchin der aktuellen Niedrigzinsphase sind. Wir schaffen deshalbTransparenz und wollen Verbraucher zum Kredit-Preisvergleichanimieren", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.Zinsen sind im Internet stärker gesunken als im BundesdurchschnittRatenkredite waren im ersten Quartal 2018 im Durchschnittgünstiger als im Jahresdurchschnitt 2017. Der effektive Jahreszinsvon Ratenkrediten betrug laut Bundesbank im Bundesdurchschnitt 5,64Prozent. Das sind minus 0,11 Prozentpunkte gegenüber demJahresdurchschnitt 2017. Noch stärker fiel der effektiveJahreszinssatz von Krediten, die im Internet abgeschlossen wurden. Ersank nach Informationen von smava um 0,29 Prozentpunkte aufdurchschnittlich 3,79 Prozent im ersten Quartal 2018. Damit waren imInternet abgeschlossene Ratenkredite im ersten Quartal 2018 1,85Prozentpunkte günstiger als im Bundesdurchschnitt.655 Euro statt 978 Euro - Online-Kreditabschluss spart 33 ProzentDer Durchschnitts-Ratenkredit beläuft sich nach Informationen derSchufa auf 8.854,60 Euro und eine Laufzeit von 45,6 Monaten. ImBundesdurchschnitt kostete er im ersten Quartal 2018 im Schnitt977,70 Euro an Zinsen. Der im Internet abgeschlosseneDurchschnitts-Ratenkredit kostete im selben Zeitraum im Schnitt655,38 Euro an Zinsen. Das ist ein Preisunterschied von 322,32 Euro(33 %) pro Kredit. Rechnet man den Preisunterschied pro Kredit hochauf alle laut Schufa im ersten Quartal neu abgeschlossenenRatenkredite (1,9 Mio.), dann wird deutlich: Das Sparpotenzial liegtbei insgesamt 612,1 Millionen Euro.Kaum Bewusstsein für PreisunterschiedeVor einem Kreditabschluss werden in Deutschland laut Schufa imSchnitt 1,46 Kreditangebote verglichen. "Das ist im Vergleich zumgesamten Kreditangebot verschwindend wenig. Das hängt auch damitzusammen, dass der Vergleich von Filial-Kreditangeboten aufwendig,unangenehm und aussichtslos ist. Ich muss von Filiale zu Filialegehen. Mich immer wieder einem Unbekannten offenbaren. Und am Endehabe ich, egal wie viele Filialen ich besuche, niemals einenumfassenden Überblick", sagt Artopé. Ohne es zu wissen, zahlen vieleVerbraucher dadurch zu viel für ihren Kredit.Trend geht zum Online-KreditabschlussLaut einer GfK-Marktstudie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung imAuftrag des Bankenfachverbands ist der Anteil von Kreditabschlüssenim Internet seit 2015 von 21 auf 27 Prozent in 2017 gestiegen. "Immermehr Verbrauchern wird klar: Im Internet bekomme ich die gleiche odersogar eine bessere Leistung zu günstigeren Konditionen. Ichprofitiere also vom Kreditabschluss im Internet", sagt Artopé.Gang in Online-Filiale reicht nicht - sparen lässt sich nur mitbankübergreifendem Kreditvergleich"Wer nur zu einer Bank geht, zahlt in der Regel zu viel Geld",sagt Artopé. Banken sind häufig fokussiert auf den Vertrieb ihrereigenen Kreditprodukte. "Ein Vergleich mehrerer Banken ist deshalbsehr lohnend." Wer nicht von Filiale zu Filiale gehen und sich jedesMal Unbekannten offenbaren möchte, kann Kreditportale wie smava & Co.nutzen. Mit ihnen lassen sich mehrere Kredite verschiedener Bankenvergleichen. Im Fall von smava sind es nach Angabe des Portalsaktuell 70 Kredite von 25 Banken.Weiterführende Informationen- Pressemitteilung zu Kreditkosten im Jahr 2017:http://bit.ly/kreditkosten2017- Bildmaterial: https://www.smava.de/presse/mediathek/- Pressemitteilung im Original: http://ots.de/s86La2Datenquellen zur Berechnung der Zins- und Kostenunterschiede- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 04.05.2018);Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE /Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte insgesamt- smava GmbH: alle über das Kreditportal smava.de im Zeitraumabgeschlossenen Ratenkredite (Stand: 01.04.2018)- SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgaben 2013, 2014, 2015,2016, 2017); Mittelwerte für die Jahre 2012 - 2016Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Eurovon 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählenund direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme vonüber 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bishervermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davonalleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größtendeutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smavamehr als 300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einemerfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereichgeleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, VerdaneCapital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135Millionen US-Dollar in smava investiert.Mehr Informationen unter https://www.smava.de/presse.