Trotz Vorbehalten: Sigmar Gabriel zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag (21.12.) im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Der ehemalige Bundesaußenminister, Vizekanzler undSPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatte Vorbehalte gegen seinen Auftrittbei 3nach9. Das berichtet der Politiker in der aktuellen Ausgabe derRadio Bremen-Talkshow, die am Freitagabend ab 22:30 Uhr im NDR/RBFernsehen ausgestrahlt wird. Er beschreibt darin die Reaktion seinerFrau, als er ihr von der Einladung nach Bremen erzählt habe. "Da sagtsie zu mir, dass sie früher auf Sie gestanden hätte", so Gabriel zuGastgeber Giovanni di Lorenzo. Eigentlich hätte er deswegen gar nichtkommen sollen. Gabriel selbst hätte auf diese delikate Liebesbeichteseiner Gattin gern verzichtet. Und er fuhr fort: "Dann habe ich dieganze Zeit auf der Zugfahrt hierher gegrübelt, worin eigentlich dieÄhnlichkeit besteht. Scheinbar hat sie sehr unterschiedlicheGeschmäcker."Doch nicht nur Gabriels vermeintliche Eifersucht, sondern auchsein alltägliches Leben nach dem zumindest vorläufigen Abschied vonder ganz großen politischen Bühne sind Thema bei 3nach9. Seit März2018 sitzt der 59-Jährige nur noch als einfacher Abgeordneter imBundestag. Die Umstellung sei ihm letztlich nicht so schwergefallenwie anfangs befürchtet, weil sein Umfeld im heimischen Goslar ihnaufgefangen habe. "Das ist ja schon so etwas wie von Tempo 200 aufverkehrsberuhigte Zone", so Gabriel. "Ich habe aber vielleicht denVorteil, dass ich eine Familie mit kleinen Kindern habe und dass ichnie nach Berlin gezogen bin, sondern immer gedacht habe: Es ist ganzgut, wenn du deine alten Freunde behältst, weil die neuen sind jaauch schnell weg - manchmal jedenfalls."Weitere Gäste bei Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers sindSchauspielerin Uschi Glas, Satiriker Jan Böhmermann, Star-TenorRolando Villazón, Entwicklungshelferin Stella Deetjen und PfarrerDiego Oscar Elola. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ChillyGonzales.Uschi GlasDen aktuellen Pessimismus in der Politik findet Uschi Glaskomplett überzogen. Warum die Schauspielerin mit dieser Aussage auchauf ihre Kindheit im niederbayerischen Landau verweist und weshalbsie sich für mehr Engagement für eine freie Gesellschaft einsetzt,erzählt die beliebte Schauspielerin bei 3nach9.Jan BöhmermannEr ist der Chefsatiriker der Republik: Jan Böhmermann. Mit seinerSatire-Sendung "Neo Magazin Royale" sorgt er regelmäßig fürGesprächsstoff - manchmal wird daraus sogar eine Staatsaffäre:Präsidenten und Finanzminister sollten sich also in Acht nehmen. Wieviel Parodie im Jahr 2018 steckte, berichtet der Grimme-Preisträgerbei 3nach9.Rolando VillazónPünktlich zu den Festtagen bringt Rolando Villazón berühmteWeih-nachtslied-Klassiker auf den Markt. Welche Bedeutung Weihachtenfür den mexikanisch-französischen Star-Tenor hat und warum er injungen Jahren das Priesteramt anstrebte, erzählt der temperamentvolleSänger bei 3nach9.Stella DeetjenEigentlich hatte die Bad Homburgerin Stella Deetjen nur vor, dieZeit bis zu ihrem Studium mit einer Reise durch Asien zu überbrücken.Im nordindischen Benares begegnete sie erstmals Leprakranken undentschied, ihr Leben künftig denen zu widmen, die in Indien "dieUnberührbaren" genannt werden. Fast 20 Jahre ist das jetzt her.3nach9 freut sich auf die lebensbejahende Lebensgeschichte von StellaDeetjen.Diego Oscar ElolaGeboren in Argentinien entschied sich Diego Oscar Elola im Altervon 19 Jahren Priester zu werden. Mittlerweile lebt er seit achtJahren in Deutschland und leitet eine spanischsprachige Gemeinde inMannheim. Nicht nur seine Gottesdienste erfreuen sich großerBeliebtheit, er verbreitet seine Botschaft auch in diversen sozialenNetzwerken und seinem eigenen YouTube-Channel.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell