"Trotz US-Handelskrieg und Währungspolitik: Märkte preisen für Asien viel schlimmeres Szenario ein, als es das Gewinnwachstum in der Region hergibt" (FOTO)

Seit ihren Höchstständen Ende Januar dieses Jahres haben dieasiatischen Aktienindizes zum Teil empfindlich an Wert verloren -zwischen 5 (Australien) und 9 Prozent (Hongkong) bis zu über 20Prozent im Fall von Indonesien und den Philippinen. "Angesichtssolcher Rückgänge mag es überraschend klingen, aber es sind nicht dieFundamentaldaten der Unternehmen in Asien, die für diese Schwächeverantwortlich sind", sagt Robert Horrocks. Der Chief InvestmentOfficer (CIO) des Asien-Spezialisten Matthews Asia macht vielmehr dieErwartung vieler Anleger, dass es zu einem Handelskrieg mit den USAkommen wird, und die internationale Währungspolitik, wie steigendeZinsen in den Vereinigten Staaten, für den Rückgang der Bewertungenasiatischer Firmen und fallende lokale Währungen verantwortlich.Horrocks belegt seine Behauptung mit dem robusten Gewinnwachstumder Unternehmen in der Region: 5 Prozent für Firmen aus dem Verbandsüdostasiatischer Nationen (ASEAN) und noch höhere Zuwächse in Japanund China. Eine genaue Aufschlüsselung der Bewertungen asiatischerAktienindizes zwischen dem 26. Januar und 13. Juli dieses Jahres -unterteilt nach Veränderungen bei Gewinn/Aktie,Kurs-Gewinn-Verhältnis und Währungsabwertung gegenüber dem US-Dollar- liefert Horrocks' Kommentar "What's Driving the Downturn in Asia'sMarkets?" auf der Website von Matthews Asia (http://ots.de/q1RWz8)."Anhaltende strukturelle Reformen, Produktivitätssteigerungen undInlandsnachfrage unterstützen das langfristige Wachstum in der Regionnach wie vor", sagt der CIO von Matthews Asia. Den Handelskrieg, denUS-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochen hat, sieht Horrocksambivalent: "Viel von dem, was Trump machen will, können Europa undAsien einfach ignorieren. Aber es scheint mir, als ob die Märkte einviel schlimmeres Szenario für Asien einpreisen, als es nach denvorliegenden Daten wahrscheinlich der Fall sein wird."