Trotz Terrorsorgen: Reiselust der Deutschen bleibt groß

STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz globaler Krisen bleiben die Deutschen reisefreudig.



"2017 verspricht ebenfalls ein starkes Reisejahr zu werden, die Urlaubslust ist ausgeprägt", sagte Tourismusexperte Martin Lohmann am Freitag zum Auftakt der Stuttgarter Reisemesse "Caravan Motor Touristik" (CMT). Er stellte eine Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen vor, derzufolge die Menschen in Deutschland 2016 etwa gleich oft gereist sind wie 2015. Angesichts von Befürchtungen zu Jahresbeginn 2016 nach Anschlägen in Paris und Istanbul sei das ein guter Wert, sagte Lohmann.

Zudem wurde Deutschland der Studie zufolge als Reiseland attraktiver, die Zahl der Inlands-Übernachtungen von Urlaubern und Geschäftsreisenden stieg 2016 schätzungsweise um 2,5 Prozent. Ein Grund für die positive Entwicklung sei unter anderem die gute Konjunktur, wodurch die Menschen im Schnitt mehr Geld haben, sagte der Professor.

Nach dem Pressetag am Freitag öffnet die CMT am Samstag ihre Tore für das breite Publikum, 220 000 Besucher werden bis zum 22. Januar erwartet./wdw/DP/mis