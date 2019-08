Trotz Sommerhitze: Tierqual-Transporte aus Ungarn für Schlachtung in Bayern / SOKO Tierschutz fordert Ende grausamer Tiertransporte für Billigfleisch der Süddeutschen Truthahn AG (FOTO)

München/Linz/Basel (ots) -SOKO Tierschutz Ermittlern gelang es, Tiertransporte des AmpfingerGroßschlachthofes Süddeutsche Truthahn AG zu verfolgen. DerSchlachthof gehört zur österreichischen Hubers Land Hendl und dessenEigentümer, dem Schweizer Coop Bell Konzern. Fleisch der Firma ist inden Supermärkten, Metzgereien und der Gastronomie omnipräsent. DasFazit: Puten werden in der Sommerhitze völlig unnötig bis zu 547 kmdurch Europa gekarrt. Bei einem Mastbetrieb in Ungarn filmten dieTierschützer erschütternde Gewalt gegen die empfindlichen Tiere.Puten wurden geschlagen, in Käfige eingeklemmt, mit brutaler Gewaltin Tiertransporter der Süddeutschen Truthahn AG geschleudert undmutmaßlich schwer verletzt oder getötet."Eine solch brutale Behandlung der Tiere hätte den amtlichenTierärzten im Ampfinger Schlachthof eigentlich auffallen müssen, dennPrellungen, Schnittverletzungen und Brüche sind bei dieser Behandlungunvermeidlich. Scheinbar haben hier mal wieder die Kontrollenversagt", sagt SOKO Sprecher Friedrich Mülln, der vor Ort gefilmthat.SOKO Tierschutz liegen umfangreiche, interne Dokumente desGeflügelkonzerns vor, die beweisen, dass Tiertransporte von hundertenKilometern nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Dabei kommt essogar innerhalb von Deutschland zu Transporten über 500 km. Auch BioPuten werden über 400 km weit transportiert. "Diese unnötigenTiertransporte gehören sofort verboten. Für die Tiere, die schon beimVerladen misshandelt werden, ist der Transport über viele Stundenbesonders in der Sommerhitze die pure Qual. In Frankreich wurdensolche Transporte jüngst wegen Hitze verboten", sagt SOKO TierschutzErmittler Mülln. Das lasche EU-Kennzeichnungsrecht macht es derBranche einfach, das osteuropäische Putenfleisch zu verschleiern,denn auch dieses Fleisch darf das DE-BY Siegel tragen.SOKO Tierschutz hat die tierquälerischen Praktiken derSüddeutschen Truthahn AG schon mehrfach aufgedeckt. 2014 kam es zueinem großen Skandal um illegale Tötungen, brutales Verladen undextremste Massentierhaltung. Die aktuelle Recherche beweist, dass diedamaligen Versprechen der Besserung auf ganzer Linie gebrochenwurden.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Tel: 0151-10543834Bildmaterial ist kostenfrei erhältlichOriginal-Content von: SOKO Tierschutz e.V., übermittelt durch news aktuell