Trotz Regens perfekte Feststimmung (FOTO)

Heilbronn (ots) -Mehr als 20.000 Gäste erleben Fernsehen zum Anfassen beimErlebnistag für die ganze FamilieHeilbronn. Am Sonntag, 8. September 2019 konnten weder Regen nochgraue Wolken die Stimmung unter den Gästen auf dem Gelände derBundesgartenschau Heilbronn trüben. Pünktlich um 12 Uhr fiel derStartschuss für das "SWR Fernsehen Familienfest", das mit einem buntgemischten Programm den Tag zum besonderen Fernseh-Erlebnis für dieganze Familie machte. Mehr als 20.000 gutgelaunte Besucherinnen undBesucher nutzten die Gelegenheit, den Fernsehmacherinnen und -machernbei der Arbeit über die Schulter zu schauen, bekannte Gesichter desSWR Fernsehen zu treffen und sich an vielen Erlebnisstationenbegeistern zu lassen. Kleine wie große Gäste standen selbst vor derKamera, versuchten sich als Moderator oder waren Teil verschiedenerFernsehproduktionen vor Ort. Die Bundesgartenschau Heilbronn erwiessich als perfekter Gastgeber für das fünfte "SWR FernsehenFamilienfest".Große Stars auf ShowbühneAb 12 Uhr herrschten ausgelassene Feierstimmung und Riesenjubelauf der großen Showbühne des BUGA-Geländes. Schlager- und Popstarswie Vincent Gross, Kerstin Ott und Marquess heizten dem Publikumkräftig ein. Die Comedians Christoph Sonntag und Guido Cantz sorgtenfür gute Laune und brachten das Publikum zum Lachen. Bis 18.30 Uhrnoch feiert Headliner Nico Santos mit dem Publikum in einerenergiegeladenen Show. Sein Hit "Rooftop" wurde fast eine halbeMillion Mal verkauft und hielt sich 32 Wochen lang in den deutschenCharts."Unglaublicher Drive" Der Sänger Vincent Gross ("Nordlichter","Dieser Beat") zeigte sich von der Stimmung auf dem BUGA-Geländebegeistert: "Das Fest hier hat einen unglaublichen Drive. Es hat zwarbei meinem Auftritt geregnet. Das hat den Leuten aber nichtsausgemacht. Sie haben mitgesungen und mitgefeiert. Es hat wirklichunheimlich Spaß gemacht." Comedian Christoph Sonntag rekapituliertelaunig: "Es stellt sich immer wieder heraus, man sollte inDeutschland Open Airs nur in überdachten Räumen machen. Aber trotzRegens war es einfach ein tolles Treffen, bei dem man den Sender malsozusagen anfassen konnte."Fernsehen "hautnah" auf der Programmbühne Den ganzen Tag überwaren Sendungen wie "Stadt, Land, Quiz", die SWR Sport Show "Kaffeeoder Tee" oder der Tigerentenclub auf der Programmbühne präsent undboten einen unterhaltsamen Querschnitt durch das SWR Fernsehprogramm.Das Publikum erlebte Moderatoren aus nächster Nähe bei der Arbeit,konnte Talks mit geladenen Gästen folgen und immer wieder auch aktivmitmachen. So zeigte Regina Saur, Sportjournalistin undYoga-Lehrerin, dem Publikum in der "Kaffee oder Tee"-ShowYoga-Übungen. "Stadt, Land, Quiz" produzierte eine Sonderfolge, beider ausnahmsweise nicht zwei Gemeinden, sondern Fernsehmacher und dasFernsehpublikum gegeneinander antraten. Als Fernseh-Vertreter stiegenAnne von Linstow und Alessio Hirschkorn, Darsteller aus der SWR Serie"Die Fallers", in den Quiz-Ring. Für das Familienfest-Publikumkämpfte Familie Wagner aus Heilbronn - welches Team schließlichgewann, wird in der Ausstrahlung der Sendung am Dienstag, 21.September 2019 (18.45 Uhr im SWR Fernsehen) zu erleben sein.Mehr als 60 Attraktionen in der Programm- und Erlebniswelt"Fernsehen zum Anfassen" lautete das Versprechen, das insbesondere inder Programmwelt auf vielfältigste Art und Weise eingelöst wurde. Obin der Nachrichtenwerkstatt, in der Sportreporterkabine oder bei denWetterreportern - der Andrang war groß. Viele wollten sich vor Kameraund Mikrofon ausprobieren und auch die Menschen dahinter besserkennen lernen. "Ich fand's richtig cool", lautete das Fazit desneunjährigen Max aus Leingarten, der sich als Fußballmoderatorausprobiert hatte."Perfekter Austausch" SWR Landesfernsehdirektorin StefanieSchneider unterstrich die Bedeutung des Familienfestes für denSender: "Solche Feste sind für uns einerseits wichtig, um zu erleben,wie Menschen darauf reagieren, was wir für sie erarbeiten, was siekritisieren, was ihnen gefällt. Die andere Seite ist, dass dieMenschen die Chance haben zu sehen, wie wir arbeiten, auch die Fragenstellen zu können, die sie beschäftigen. Den direkten Austauschherzustellen, dafür ist das SWR Fernsehen Familienfest perfekt."Bilder, Beiträge und Sendungen zum SWR Fernsehen Familienfest 2019Die Höhepunkte des SWR Fernsehen Familienfest 2019 mit allen Starssendet das SWR Fernsehen am Sonntag, 9. September, von 16 bis 18 Uhr.Am Dienstag, 21. September ist die Sonderausgabe von "Stadt, Land,Quiz" mit Jens Hübschen zu sehen, die beim SWR Fernsehen Familienfestproduziert wurde (18.45-19.30 Uhr). Auch die Magazine "SWR Aktuell","SWR Landesschau" und "Kaffee oder Tee" produzierten Beiträge, die amMontag, und Dienstag, 9. und 10. Das SWR Fernsehen Familienfest im Radio und Fernsehen:- Sonntag, 8.9., 12:00-17:00 Uhr: SWR4 Baden-Württemberg, "SonntagNachmittag" live aus dem SWR BUGA-Studio (Fruchtschuppen)- Sonntag, 8.9., 16:00-18:00 Uhr: SWR Fernsehen, Livesendung vomSWR Fernsehen Familienfest- Dienstag, 21.9., 18:45-19.30 Uhr: SWR Fernsehen, "Stadt, Land,Quiz" mit Jens Hübschen