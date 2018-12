Trotz Produktions-Boom: Faber-Castell Werke sind weiter klimaneutral (FOTO)

Stein (ots) -Globale Kreativtrends sorgen für gute Auslastung derHolzstift-Fertigung. Weltweit kann das Unternehmen zunehmenderneuerbare Energien einsetzen und produziert dank eigener Wälder alseinziger Hersteller der Branche CO2-neutral. Kreativität bleibt fürdas Unternehmen weiter ein Megatrend mit Wachstumschancen.20 Kubikmeter Holz pro Stunde wachsen in den Wäldern vonFaber-Castell in Brasilien. Vor rund 30 Jahren initiierte dasFamilienunternehmen ein Forstprojekt in Prata im Bundesstaat MinasGerais. Wo früher Brachland lag, wurden auf einer Fläche von etwa10.000 Hektar Millionen Setzlinge der karibischen Kieferaufgeforstet. Das sichert nicht nur den nachhaltigen Holzbestand vonFaber-Castell, dem größten Einzelproduzenten von holzgefasstenStiften, sondern es stellt auch eine bedeutende CO2-Senke dar. Imaktuellen Nachhaltigkeits-Fact-Sheet, welches die Daten von 2013/14bis 2016/17 gegenüberstellt, legt Faber-Castell dar, wie dasUnternehmen trotz einer Produktionssteigerung von Holzstiften um 15Prozent dank dieser Waldflächen immer noch klimaneutral fertigt.Über 90 Prozent der in den Werken verbrauchten thermischen Energiestammt aus regenerativen Quellen. Darüber hinaus setzt dieFaber-Castell-Gruppe weltweit mehr als 60 Prozent erneuerbaren Stromein. Der Anteil erneuerbarer Energie am Energieverbrauch derFaber-Castell-Gruppe weist dabei über die letzten Jahre hinweg einenpositiven Trend auf und soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.Um die Umweltauswirkungen einzelner Produkte besser zu verstehen,werden in Zukunft gezielt Ökobilanzen eingesetzt, die den gesamtenLebenszyklus betrachten: angefangen bei den verwendeten Rohstoffenüber den Produktionsprozess, den Transport bis hin zur Entsorgung.Kreativität wird karriererelevantDie hohe Auslastung in der Fertigung verdankt Faber-Castell demanhaltenden Konsumentenwunsch nach kreativer Beschäftigung abseitsvom digitalen Alltag. Der Malbuch-Hype der Jahre 2015 bis 2017bescherte dem Unternehmen Umsatzrekorde. Derzeit ist dieser Trendrückläufig, wird aber von anderen Trends wie Bullet Journaling,Handlettering und Kalligrafie teilweise abgelöst. Kreativität spieltjedoch nicht nur für die Stressbewältigung eine Rolle, sondern auchfür die berufliche Qualifikation: Der diesjährige Job-Report desWorld Economic Forums (WEF)(1) weist darauf hin, dass bereits jetztKreativität unter den Top Fünf der berufsrelevanten Fähigkeitensteht. Doch schon 2022 sieht das WEF die Kreativität auf Platz drei,hinter analytischem Denken und aktivem Lernen. Kreativität gilt alswesentliches Differenzierungsmerkmal des Menschen gegenüber derkünstlichen Intelligenz, die mit zunehmender Digitalisierung derArbeitswelt mehr und mehr Standardprozesse übernehmen wird.Wachstumschancen für Faber-CastellAls "Lebensbegleiter" möchte Faber-Castell Kreativität von jungbis alt fördern und seine Kunden mit innovativen Produkten zukreativen Erlebnissen inspirieren. Entwicklungschancen sieht dasUnternehmen aber nicht nur in dem Ausbau seinesArt&Graphic-Sortiments für Künstler, sondern gerade auch im Bereichder Hobbykünstler. So wurde das Segment "Creative Studio" mitEinsteigersets zum Beispiel zum Thema Kalligraphie, Manga oderHandlettering sukzessive ausgebaut. Auch im Dienstleistungsbereichgeht Faber-Castell neue Wege: Weil die Fähigkeit zu bildhaftem,offenem und kindlichem Denken mit dem Eintritt in die Schule abnimmt,hat das Unternehmen zusammen mit dem Lemann Creative Learning Programam MIT Media Lab neue Lernmodelle entwickelt, die die Fähigkeiten zukomplexen Problemlösungen fördern sollen. In Brasilien wird geradeein entsprechendes Konzept getestet: Auf 800 Quadratmetern Fläche des"Creative and Innovation Space" sollen Kinder verzwickte Aufgabenlösen, die ihnen Comic-Figuren per Video stellen. Hierzu stehen denTeams allerlei unterschiedliche Materialien, darunter Kartons,Kunststoffe und Stifte zur Verfügung. Per 3D-Drucker lässt sichSelbstentworfenes auch gleich ausdrucken. Auf diese Weise könnenKinder spielerisch Fähigkeiten in Argumentation, Teamwork undKommunikation stärken - und die eigene Kreativität entfalten. DasModell könnte als Teil des Lehrplans auch in Schulen integriertwerden.In Deutschland kooperiert Faber-Castell unter anderem mitBildungs-, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, um dem ThemaKreativität in Schule und Ausbildung mehr Gewicht zu verleihen. DieFaber-Castell Akademie bietet beispielsweise staatlich anerkannte,berufsbegleitende Bachelor-of-Arts-Studiengänge in Grafikdesign an.Daneben gibt es Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für bildendeKunst, literarisches Schreiben oder Kreativtherapie sowie eineJugendkunstschule."Gut gewappnet für die Zukunft"Vorstandsvorsitzender Daniel Rogger sieht Faber-Castell mit seinerderzeitigen strategischen Ausrichtung gut gewappnet für die Zukunft."Wir werden weiter an analogen Kreativprodukten festhalten, dieseaber auch sukzessive um digitale Anwendungen und Dienstleistungenergänzen, beispielsweise mit Kreativ-Apps für die ganze Familie odermit innovativen Vertriebswegen und -kanälen im Onlinebereich. DemThema Nachhaltigkeit werden wir auch weiterhin eine hohe Bedeutungbeimessen. Verbraucher werden zunehmend mündiger undverantwortungsbewusster: Ethische Aspekte wie Umwelt- undSozialverträglichkeit führen mehr und mehr zum Kaufentscheid. UnsereVerbraucher informieren sich auf unterschiedliche Weise über dieQualität und Nachhaltigkeit von Produkten und Marken. Wir haben frühmit Waldbewirtschaftung nach FSC-Standard begonnen und sind alseinziger Hersteller der Branche CO2-neutral in der Fertigung." DasUnternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18einen Gruppenumsatz von 613 Millionen Euro (-3 Prozentwährungsbereinigt versus Vorjahr). In den nächsten fünf Jahren willdas Unternehmen in allen Sparten sowie im Kosmetikbereich weiterwachsen und insbesondere im vielversprechenden asiatischen Marktüberproportional zulegen.Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen fürhochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestaltensowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei-und Farbstiften pro Jahr und rund 8.000 Mitarbeitern istFaber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiftenweltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten undverfügt über eigene Produktionsstätten in neun sowieVertriebsgesellschaften in 23 Ländern weltweit. Das 1761 gegründeteIndustrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Weltund in seit neun Generationen im Besitz derselben Familie. Seineführende Position auf dem internationalen Markt verdankt dasUnternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchsterQualität und der großen Zahl von Produktinnovationen.(1) https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018Pressekontakt:Faber-Castell AGNürnberger Str. 290546 Stein+49 (0) 911 9965 5112Press-Office@Faber-Castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell