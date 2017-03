Trotz Niedrigzinspolitik - Deutsche sparen noch mehr als zuvor (FOTO)

Bonn (ots) -Die erste Bilanz eines kompletten Jahres nach derNullzins-Entscheidung der EZB: Die Konsumbereitschaft der Deutschensinkt weiter. Das bestätigen die Ergebnisse der langfristigenMarktbeobachtung der norisbank, die sich intensiv mit dem Konsum- undSparverhalten der Deutschen beschäftigt. Regelmäßig erhebt dieDirektbank dazu in bevölkerungsrepräsentativen Umfragen Daten zumFinanzverhalten. So hatte die norisbank Ende 2014 die Deutschen nachihrem Konsum- und Sparverhalten im selben Jahr und ihren finanziellenVorsätzen für 2015 gefragt. Im Dezember 2016 wurde diese Befragungwiederholt. Die Ergebnisse zeigen das Konsum- und Sparverhalten derDeutschen in 2016 und ihre Finanzvorsätze für 2017. Ein Vergleich derDaten aus 2014 und 2016 sowie der Vorsätze für 2015 und 2017 lässteine klare Tendenz erkennen. Der Trend: Die Konsumorientierung nimmtab - die Sparneigung dagegen zu.Die Zahl der Bundesbürger, die im vergangenen Jahr aus ihrer Sichtviel Geld ausgegeben haben, ist von 50 Prozent in 2014 auf 35 Prozentim Jahr 2016 trotz des Anreizes niedriger Zinsen noch weiterzurückgegangen. Dieser Trend spiegelt sich ebenfalls bei der Zahlgrößerer Anschaffungen wie Haus-, Wohnungs- oder Autokäufen wider:Tätigten im Jahr 2014 noch fast 26 Prozent der Deutschen eine solcheAnschaffung, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf nur noch knapp 21Prozent. Statt von der Nullzinspolitik stimuliert mehr zu konsumierenund damit mehr Geld auszugeben, spart der Deutsche zunehmend.Deutschland bleibt auch 2017 Land der SparerBeim Blick in die Zukunft sind sich die Deutschen einig: Sparenist auch für 2017 wieder finanzieller Vorsatz Nummer eins, obwohlweiterhin Zinsflaute herrscht. Jeder zweite Deutsche möchte 2017 nochmehr sparen als zuvor: 42 Prozent hatten diesen Vorsatz bereits fürdas Jahr 2015 gefasst. Für 2017 sind es nun schon 51 Prozent.Insgesamt geben sogar fast drei Viertel aller Deutschen an, dass sievorhaben, 2017 mehr oder genauso viel wie im Vorjahr zu sparen. Dasses die Bundesbürger mit ihrem Sparkurs ernst meinen, zeigt der Blickauf das tatsächliche Finanzverhalten in 2016: rund 45 Prozent derBefragten haben im vergangenen Jahr tatsächlich genauso viel odersogar mehr gespart als 2015. Der Trend zum Sparen bleibt alsoungebrochen - trotz Niedrigzins.Bundesbürger sind Zins-PessimistenWas die Zinsentwicklung und damit einen Ausweg aus dem Zins-Talangeht, sind die Deutschen wenig optimistisch: 46 Prozent derBefragten glauben, dass die Zinsen in den kommenden fünf Jahrenungefähr gleich bleiben. 21 Prozent sind von einer weiterenZinssenkung überzeugt. Lediglich knapp jeder Dritte rechnet damit,dass die Zinsen wieder steigen werden."Diese Ergebnisse zeigen, dass die Nullzinspolitik der EZBoffenbar den Konsum in Deutschland bisher nicht im gewünschten Maßstimulieren konnte", fasst Thomas große Darrelmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der norisbank, zusammen. "Das Gegenteil überrascht:Trotz der besonderen Niedrigzinsphase neigen die Deutschen vermehrtzum Sparen. Mit Blick auf die marktweit üblichen niedrigenGuthabenzinsen ist vielleicht aber gerade jetzt eine gute Zeit füreine bedachte Investition. Und die historisch niedrigen Kreditzinsenbieten vielleicht ebenso gerade jetzt auch eine gute Gelegenheit fürdas Erfüllen eines großen Wunsches." 