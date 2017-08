Trotz Nachwuchsmangel und Überlastung: Kirchengemeinden wollen Generationen zusammenführen

Hamburg (ots) - Die christlichen Gemeinden blicken ihren aktuellenSchwierigkeiten aufgrund von Überalterung, Ressourcenknappheit,Sparzwängen und personeller Überlastung realistisch ins Auge,betrachten diese jedoch keineswegs als Grund zur Resignation.Vielmehr wollen sie weiterhin Angebote für die gesamte Gesellschaftmachen und neue Bindungen auf unterschiedlichen Ebenen zur Kircheschaffen. Gerade die Kirche wird als Ort angesehen, in dem esgelingen kann Spaltungstendenzen der Gesellschaft aufzufangen undMenschen wieder zusammenzuführen. Dies ist das zentrale Ergebnis deraktuellen Studie "Gemeinschaft und Spiritualität - Perspektiven derchristlichen Gemeindearbeit" des Arbeitskreises zur Zukunftchristlicher Gemeindearbeit bei der Agentur des Rauhen Hauses inHamburg, für die hauptamtliche Vertreter - darunter viele Pfarrer undPastoren - aus 436 christlichen Gemeinden befragt wurden. "DieKirchenvertreter stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern bietenein ehrliches und transparentes Bild der Lage. Zur Bestandaufnahmegehört auch, dass Kirche der Gesellschaft immer noch etwas zu gebenhat. Gemeinschaft und Glaube sind stärkere Argumente denn je, umaktiv neue Mitglieder zu gewinnen!", erklärt Dr. Martin Sterr,Geschäftsführer der Agentur des Rauhen Hauses, der die Studie inAuftrag gegeben hat.Nachwuchsmangel und Überalterung sind drängendste ProblemeIn Zahlen ausgedrückt erklären 56 Prozent der Befragten dengesamten Themenbereich Nachwuchsmangel und Überalterung zumdrängendsten Problem für die Gemeindearbeit. Als konkreteHerausforderungen nennen sie mit 69 Prozent am häufigsten denNachwuchsmangel im Ehrenamt bei kontinuierlich laufenden Diensten,mit 65 Prozent die demografische Entwicklung und mit 60 Prozent dieEntkirchlichung der Gesellschaft sowie die Austrittswellen dervergangenen Jahre. Die zweite große Herausforderung liegt mitinsgesamt 47 Prozent Zustimmung bei der Überlastung derGemeindemitarbeiter, für die Geistlichen und Hauptamtlichen wirddiese sogar von 69 Prozent der Befragten zu Protokoll gegeben. Aufder anderen Seite lassen sich auch die Perpektiven für dieGemeindearbeit konkret beziffern. Diese sehen die Teilnehmer zu 79Prozent in der Relevanz der Kirche für die Gesellschaft und zu 75Prozent in der Betonung von Glaube und Gemeinde. 65 Prozent derBefragten sind zudem der Meinung, dass die Kirche neue spirituelleZugangsformen erschließen muss, 61 Prozent wünschen sich Neuansätzefür die Gottesdienste und Handreichungen dafür.Um neue Mitglieder zu gewinnen, wollen die Gemeinden über dieKinder und Jugendliche, die zur Kommunions- oderKonfirmationsvorbereitung kommen, stärker die gesamte Familieerreichen, um die Bindungen untereinander ebenso wie zur Kirche zufestigen. 88 Prozent der Befragten begrüßen dies. 77 Prozent wollengrößeren Wert auf gemeinsame Feste legen. Dabei sind diese Bemühungenlaut der Studienergebnisse durchaus Erfolg versprechend: Knapp jederzweite Studienteilnehmer erklärt, dass es in seiner Gemeinde sogarein wachsendes Bedürfnis nach spirituellen Inhalten gibt.Flüchtlingshilfe: Keine Belastung, sondern gelebte NächstenliebeBei der Frage nach "Zukunft durch gesellschaftliche Relevanz" sind82 Prozent der Befragten überzeugt, dass sich die Kircheprofessionell mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungenauseinandersetzen muss. Noch deutlichere 90 Prozent derStudienteilnehmer erklären, dass die Kirche gerade in einerGesellschaft mit Spaltungstendenzen Menschen zusammenführen soll."Wenn es um gesellschaftliche Werte geht, müssen Kirchen undGemeinden mehr Gesicht zeigen", folgert Martin Sterr. Dazu zählenArmut und soziale Gerechtigkeit ebenso wie das Engagement fürFlüchtlinge, das im Rahmen der Studie bei den offenenAntwortmöglichkeiten auch in Form von Kirchenasyl gefordert wird.Gerade in der Flüchtlingskrise zeigt sich laut der Studie bereitsjetzt, dass die Kirche bei entscheidenden Themen aufgrund ihrerselbstverständlich gelebten Nächstenliebe eine wichtige Rolle spielenkann - und davon auch selbst profitiert. So wird laut der Studietrotz der Personal- und Ressourcenengpässe die Flüchtlingshilfe kaumals Problem (zehn Prozent) angesehen, sondern vielmehr alswesentlicher Impuls und positiver Anstoß zu weiteren Veränderungen.Insgesamt geht laut Sterr aus der umfangreichen und an vielenPunkten auch mit offenen Fragen ins Detail gehenden Studie hervor:"Je enger der Kontakt der Menschen zur Kirche ist, desto positiverist auch das Kirchenbild. Und wo die Gemeinschaft funktioniert,treten die Herausforderungen in den Hintergrund und die Chancen inden Vordergrund."Für die Studie "Gemeinschaft und Spiritualität - Perspektiven derchristlichen Gemeindearbeit" wurden online hauptamtliche Vertretervon 436 Kirchengemeinden aus allen Regionen Deutschlands befragt. DieMehrheit arbeitet im sakralen, pastoralen, katechetischen oderseelsorglichen Bereich und hat Personalverantwortung. Über 40 Prozentder Befragten sind zwischen fünf und 15 Jahren in der Gemeindebeschäftigt.Über die Agentur des Rauhen Hauses Hamburg GmbHAm 11. Februar 1842 gründete Johann Hinrich Wichern die Agenturdes Rauhen Hauses. Der Verlag feiert damit im Jubiläumsjahr derReformation auch gleichzeitig das 175 jährige Bestehen. Die Agenturdes Rauhen Hauses ist heute als Verleger christlicher Literaturbekannt und bedient Buchhandlungen in ganz Deutschland. Nach wie vorfließen erwirtschaftete Erträge in die Arbeit der Stiftung des RauhenHauses. Das Tochterunternehmen, die Reise- und Versandbuchhandlungdes Rauhen Hauses Hamburg GmbH (r+v), ist die größte deutscheBuchhandlung für evangelische Pfarrgemeinden und beliefert zudem nochviele katholische Pfarreien. Die r+v betreibt mit rauhes.de einen dergrößten deutschsprachigen Onlineshops mit christlichen Geschenken,Büchern und Arbeitsmaterialien.www.agentur-rauhes-haus.deÜber den Arbeitskreis zur Zukunft christlicher GemeindearbeitDer Arbeitskreis zur Zukunft christlicher Gemeindearbeit (AZG) beider Agentur des Rauhen Hauses Hamburg will mithelfen, dass dieZukunft christlicher "Dienste und Werke" an der Graswurzel desChristentums deutlicher wird. Der AZG will zum einen durch Studien,Dokumentationen und Informationsbeschaffung das Wissen um diechristliche Gemeindearbeit fördern und darstellen, zum anderen willer durch die Unterstützung von Forschungen und die Präsentation vonBest-Practice Beispielen neue Wege in der Gemeindearbeit aufzeigenhelfen. 