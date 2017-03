Trotz Klima-Wende Trumps: China will sich an seine Zusagen halten

PEKING (dpa-AFX) - China will sich trotz weitgehenden Rückzugs von US-Präsident Donald Trump in der Klimapolitik an seine Versprechen halten.



Der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, der Klimawandel sei "eine Herausforderung für die ganze Menschheit".

China werde seine Verpflichtungen nach dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, das ein "Meilenstein" im Kampf gegen die Erderwärmung sei. Auch appellierte Lu Kang an alle anderen Parteien, ihre Zusagen zu erfüllen und praktische Schritte zur Umsetzung der "hart erkämpften" Vereinbarung zu machen. Das bevölkerungsreichste Land ist auch der größte Treibhausgasproduzent.

Zuvor hatte Trump eine radikale Abkehr von der Klimapolitik seines Vorgängers vollzogen und mit einem Dekret viele Bestimmungen aus der Zeit von Barack Obama zur Verringerung der Treibhausgase aufgehoben. Einen offiziellen Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen erklärte er nicht. Wie die USA jetzt langfristig ihre Zusagen von Paris einhalten wollen, erscheint vorerst offen.

190 Staaten haben dieses Abkommen unterzeichnet, das den weltweiten Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius begrenzen soll. Trump hatte die Existenz eines von Menschen verursachten Klimawandels sehr oft angezweifelt und im Wahlkampf unter anderem als eine Erfindung Chinas bezeichnet, um der Wettbewerbsfähigkeit der USA zu schaden./lw/DP/fbr