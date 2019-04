Trotz Hitzewelle - Die Deutschen tranken mehr Kräuter- und Früchtetees als im Vorjahr / Deutscher Kräuter- und Früchteteemarkt weiterhin im Wachstum (FOTO)

Hamburg (ots) -2018 war ein Rekordsommer und trotzdem wurde im Gegensatz zumVorjahr mehr Kräuter- und Früchtetee in Deutschland getrunken. Woranliegt das?Kräuter- und Früchtetees bieten geschmacklich vieleVariationsmöglichkeiten und können aus mehr als 400 verschiedenenPflanzenteilen wie zum Beispiel Blüten, Samen, Knospen, Wurzelnkomponiert werden. Ob als reine Sorte, aus mehreren Zutaten gemischtoder mit besonderen Aromen veredelt. Ob Winter oder Sommer -unendlich viele Tee-Kreationen sind möglich und besonders in denSommermonaten kann Tee erfrischen und kühlen. Das ist im Orient schonseit Jahrhunderten bekannt.Marke von 40.000 Tonnen geknackt | Bio steigt stärker als derMarktDer Verbrauch von Kräuter- und Früchtetee stieg von 39.484 auf40.184 Tonnen an, Tendenz steigend. Damit wurden im Jahrdeutschlandweit über 16,7 Milliarden Becher Kräuter- und Früchteteegetrunken. Der Trend zur Bioware ist weiter gestiegen und imVergleich zum Vorjahr sogar auffällig. Das Segment "Bio" stieg auf10,4% Marktanteil.Die richtige Mischung macht's | Aromatische Mischungen dominierenEins steht fest: Die Deutschen lieben Mischungen. Stiegen in 2017die nicht-aromatisierten Mischungen, wuchs 2018 die Nachfrage nacharomatisierten Mischungen. "Aromen werden bei der Komposition einesTees dazu verwendet, dem Tee eine zusätzliche, besondere Note odergeschmackliche Tiefe zu geben. Beispielsweise Vanille für einenRooibostee oder eine blumige Note für einen Kräutertee. Durch dieAromatisierung schmecken die Tees nicht nur angenehm, sondern duftenauch entsprechend aromatisch", erklärt Dr. Monika Beutgen,Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee(WKF).The big three: Pfefferminze, Fenchel und Kamille | Grüner Rooibosholt aufTrotz größerer Zuneigung bei den Mischungen bleiben die Deutschenihren old time favorites Pfefferminze, Fenchel und Kamille bei denEinzelsorten treu.Bei den sonstigen Monosorten macht ein Großteil Mate aus. DerVerbrauch des koffeinhaltigen Kräutertees aus Südamerika hat sich imletzten Jahr mit gut 1200 Tonnen fast verdoppeln können. Mit seinemleichten Zitrusaroma wird der grüne, unfermentierte Rooibos immerbeliebter und hat leicht gewonnen. Insgesamt blieb der Rooibosmarktin 2018 wegen der andauernden Dürre in Südafrika weiter angespannt.Dies erklärt auch den leichten Rückgang von 0,9% bei Rooibos.Egal ob heiß oder kalt in Form von Eistee, ob fruchtig, mild oderherb im Geschmack, Kräuter- und Früchtetees bieten für jeden Gaumenden passenden Genussmoment: geschmackvoll, natürlich, unaufwendig undkalorienfrei.Die Absatzzahlen in Tabellenform finden Sie für redaktionelleZwecke unter: http://www.wkf.de/de/presse/marktdaten/Weitere Fotos für redaktionelle Zwecke rund um das Thema "Kräuter-und Früchtetee" finden Sie bei der Bildergalerie derWirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee unter:http://www.wkf.de/de/presse/bildergalerie/Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei, Belegexemplarerbeten.Pressekontakt:Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V.Kyra SchaperPR-ReferentinWKF - Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V.Sonninstraße 28 | 20097 HamburgTel.: +49 40 236016-13 | Fax: +49 40 236016-10/-11E-Mail: pressewkf@wga-hh.de | Web: www.wkf.deOriginal-Content von: Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V., übermittelt durch news aktuell