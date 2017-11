Trotz Histaminintoleranz genussvoll durch die Weihnachtszeit

Bad Vilbel (ots) - Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzerund in den Supermärkten warten die erstenSchokoladenweihnachtsmänner. Für viele Menschen beginnt damit dieVorfreude auf die besinnliche Zeit des Jahres und dieweihnachtlichen Leckereien: heißer Glühwein, Gänsebraten mitRotweinsoße, gebrannte Mandeln oder Crêpes mit Schokocreme. Für diemeisten Menschen ist die Weihnachtszeit auch kulinarisch ein Fest,doch nicht jeder kann hier schlemmen, wie er möchte.Bei bis zu 2,5 Millionen Menschen in Deutschland kann ein solchesWintermärchen nämlich schnell zum Albtraum werden: Sie leiden an derLebensmittelunverträglichkeit Histaminintoleranz (HIT). Histamin istein Botenstoff, der sich im Körper selbst bildet und der in vielenLebensmitteln vorkommt. Eigentlich baut das Enzym DiAminOxidase dasdurch die Nahrung aufgenommene Histamin ab. Ist es jedoch nichtausreichend vorhanden, ruft der erhöhte Histaminspiegel diverseBeschwerden hervor: Hautausschlag, Kopfschmerzen oder Durchfallkönnen die Folge sein. Schokoplätzchen, Feuerzangenbowle oderBratwurst mit Tomaten-Ketchup gehören deshalb nicht auf denSpeiseplan der Betroffenen.Feiertage voller Verzicht: "Nein, danke"Um dennoch möglichst sorgenfrei die kalte Jahreszeit genießen zukönnen, sollten sich Betroffene einer Histaminintoleranz gut auf diekalte Jahreszeit vorbereiten. Bei einem gemeinsamenWeihnachtsmarktbesuch mit Freunden ist besonders bei der GetränkewahlVorsicht geboten. Gerade die Klassiker - roter Glühwein, Jagertee undFeuerzangenbowle - bereiten Menschen mit Histaminintoleranz Probleme,da während des Gärungsprozesses besonders viel Histamin inalkoholhaltigen Getränken entsteht. Wer sich die Hände dennoch aneinem warmen Glas wärmen will, kann sich einen Kräutertee oder einenweißen Glühwein bestellen, da weißer Wein weniger Histamin enthält.Selbst das Weihnachtsfest mit der Familie kann für Betroffene zueinem kulinarischen Trauerspiel werden. Mit Schokolade überzogenePlätzchen, ein Sekt zum Anstoßen und ein köstlicher Braten mitKnödeln und Rotkohl - davon sollten Menschen mit einerHistaminintoleranz besser die Finger lassen. Doch kein Grund, traurigzu sein: Ohne Schokolade sind die meisten Weihnachtsgebäcke gutverträglich. Und dank frischer Zutaten und Brühe statt Rotwein in derSoße ist auch der Braten wieder purer Genuss.DAOSiN® wünscht eine entspannte WeihnachtszeitWer jedoch trotz Histaminintoleranz in der Weihnachtszeit nichtauf fast alles, was kulinarisch Spaß macht, verzichten möchte, kannzur diätetischen Behandlung von Lebensmittelunverträglichkeit durchHistaminintoleranz das diätetische Lebensmittel DAOSiN® von STADAnehmen. Vor dem Essen eingenommen unterstützt es den Köper beim Abbaudes durch die Nahrung aufgenommenen Histamins. So lindert es dieBeschwerden und hilft den Betroffenen, eine sorgenfreie kalteJahreszeit zu genießen.Tipps für eine sorgenfreie Weihnachtszeit- Planen Sie Ihren Einkauf gut, denn frische Lebensmittel sind beieiner Histaminintoleranz besser verträglich als gelagerte odereingelegte Produkte.- Gehen Sie frühzeitig in die Apotheke und legen Sie sich einenkleinen Vorrat an DAOSiN an. So können Sie auch spontaneAusflüge auf den Weihnachtsmarkt in vollen Zügen genießen.- Achten Sie genau auf die Zutaten Ihres Weihnachtsessen. Solltenhistaminhaltige oder -freisetzende Lebensmittel verarbeitetsein, denken Sie vor der Mahlzeit an die Einnahme von DAOSiN.Pressekontakt:Ann-Kristin Kolodziejkomm.passion GmbHHimmelgeister Straße 103-10540225 DüsseldorfTelefon: 0211-60046233E-Mail: daosin-stada@komm-passion.deOriginal-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell