Trotz Handelskrieg-Eskalation: Chinas Exporte ziehen überraschend an

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat sich im Juli trotz der Eskalation des Handelskriegs mit den Vereinigten Staaten überraschend stark erholt.



Die Exporte legten sogar unerwartet zu und der Rückgang bei den Importen fiel nicht so stark aus wie befürchtet. Gemessen in Dollar seien die Ausfuhren um 3,3 Prozent gestiegen, wie der chinesische Zoll am Donnerstag in Peking mitteilte. Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Die Einfuhren sanken um 5,6 Prozent - hier hatten die Analysten aber ein Minus um 9 Prozent erwartet. Im Juni hatte der chinesische Außenhandel noch stark unter dem Handelskrieg gelitten. Die Exporte waren um 1,3 Prozent und die Importe um 7,4 Prozent gefallen./zb/stk