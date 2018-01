Trotz Einbußen 2017 unter den Top 3 - Noch nie so viele Einzeltransaktionen auf dem deutschen Hotelinvestmentmarkt

Frankfurt (ots) - Mit einem Transaktionsvolumen von 4,1 Mrd. Eurobilanziert JLL für 2017 - trotz eines Rückgangs von 15 % imJahresvergleich - Platz 3 in der langjährigen Statistik auf demdeutschen Hotelinvestmentmarkt. Gleichzeitig wurde ein Plus von 40 %im 5-Jahresvergleich und eine Verdoppelung gegenüber dem10-Jahresschnitt notiert. In die Statistik von JLL fließenEinzeltransaktionen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 5Mio. Euro, Portfoliotransaktionen mit Objekten ausschließlich inDeutschland sowie deutsche Hotels, die als Teil vongrenzüberschreitenden Portfolioverkäufen veräußert werden.Nach wie vor sind die Rahmenbedingungen exzellent: eine starkePerformance vieler Hotels in den meisten deutschen Städten, ein sehrhoher Anlagedruck auf Seiten der Anleger und auch eine höhereBereitschaft ausländischer Käufer, in die in Deutschland gängigenPachtstrukturen zu investieren. Insbesondere Off-Shore-Investoren ausdem asiatischen Raum und dem Mittleren Osten waren vermehrt aktiv undkonnten sich bei einigen großvolumigen Transaktionen den Zuschlagsichern.Deutsche Anleger waren in 2017 mit 61 Verkäufen, entsprechend 60 %aller getätigten Transaktionen für 48% des gesamtenTransaktionsvolumens (Einzeltransaktionen und Portfolios)verantwortlich. Ausländische Marktteilnehmer haben also mit einerdeutlich geringeren Anzahl (38) ein leicht höheresTransaktionsvolumen (2,1 Mrd. Euro) generiert. Grund: sie wareninsbesondere bei großvolumigen Portfolioverkäufen sehr aktiv. Bedingtdurch den IHG Portfolio Verkauf an Invesco Real Estate floss unterden ausländischen Marktteilnehmern das meiste Kapital ausGroßbritannien mit einem Volumen von ca. 810 Mio. Euro, gestreut aufacht Transaktionen. Frankreich (215 Mio. Euro, 6 Transaktionen),Singapur (215 Mio. Euro, 3 Transaktionen) und der Mittlere Osten (140Mio. Euro, 3 Transaktionen) folgten auf den Plätzen.Das Gros der Investoren waren erneut institutionelle Anleger. Mit2,3 Mrd. Euro, entsprechend einem Anteil von 55% (bei 55Abschlüssen), lag ihr Transaktionsvolumen dreieinhalbmal so hoch wiedas der Zweitplatzierten: 640 Mio. Euro bei den Family Offices /Privatpersonen mit 13 Transaktionen, gefolgt von Hotelbetreibern(16), Immobilienfirmen / Entwicklern (8) und Private EquityGesellschaften / REITs (7), die zusammen rund 1,2 Mrd. Euro in Hotelsinvestierten.In 2017 wurden insgesamt 83 Einzeltransaktionen mit einem Volumenvon rund 2,6 Mrd. Euro (2016: 2,0 Mrd. Euro mit 69 Transaktionen)verzeichnet. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von35 %. Die durchschnittliche Transaktionsgröße hat sich um 2 Mio. Euroauf rund 32 Mio. Euro erhöht.Um fast 50% ging das Transaktionsvolumen im Portfolio-Segmentzurück. Mit 16 Transaktionen floss 2017 Kapital in einerGrößenordnung von nicht ganz 1,5 Mrd. Euro in solche Investments -deutlich weniger als das Jahr zuvor mit 22 Transaktionen und einemVolumen von etwas mehr als 2,8 Mrd. Euro.Für ein erneut starkes Hotelinvestmentjahr 2018 sind dieVoraussetzungen gegeben. Die makro-ökonomischen Prognosen fürDeutschland sind exzellent, für den Tourismussektor erwarten wir einesehr positive Entwicklung. Die lockere Geldpolitik tut ihr Übriges,Kapital will investiert werden. Der Transaktionsmarkt bleibt dadurchdynamisch und liquide mit weiter zunehmenden Aktivitätenausländischer Player. Die Produktknappheit könnte relativiert werdendurch steigende Verkaufsaktivitäten, angezogen durch sehr niedrigeRenditen, die sich allerdings immer noch über denen anderer Anlage-bzw. Asset-Klassen bewegen. Wir sind optimistisch, dass auch 2018 dasHotel-Transaktionsvolumen auf einem hohen Niveau bleiben wird. Der5-Jahreschnitt von ca. 3,5 Mrd. Euro dürfte übertroffen werden.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell