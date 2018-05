Trotz EU-Sanktionen: Kaufen russische Oligarchen millionenschwere Immobilien in Deutschland? / Plusminus am 16.05.2018, 21:45 Uhr, das Erste

Mainz/Berlin (ots) - Trotz EU-Sanktionen werden über Tarnnetzwerkeoffenbar heimlich Immobilien in Deutschland von einem russischenOligarchen erworben. Diesen Verdacht legen gemeinsame Recherchen vonSWR und der Berliner Zeitung nahe, die Eigentumsstrukturen vonKäufern von Topimmobilien in deutschen Großstädten analysiert haben.Im Zentrum der Recherche vom SWR und Berliner Zeitung standen u. a.das Opernpalais in München, Hamburgs Büromeile LES 1, dasSofitel-Hotel in Frankfurt am Main und das Kudamm-Karree in Berlin.Immobilien, deren Wert zusammen auf ca. eine Milliarde Euro geschätztwird.Das Wirtschaftmagazin plusminus berichtet um 21:45 Uhr im Ersten.Im Verdacht, hinter den Immobilienkäufen zu stehen, steht derrussische Bauunternehmer und Oligarch Arkadij Rotenberg, der seit2014 auf der Sanktionsliste der EU steht.Allen Immobilien gemeinsam ist, dass hinter Käufern und Verwalternein extrem verschachteltes Netzwerk von dutzenden Firmen, zum TeilOffshore-Gesellschaften, steht. Wer die Hintermänner sind, ist vonaußen kaum zu durchschauen. Eine zentrale Rolle nimmt die FirmaClarus GmbH ein. Sie verwaltet sowohl das LES1 als auch das MünchnerOpernpalais. Ein Verantwortlicher der Clarus GmbH ist auch an derVerwaltung des Kudamm-Karrees beteiligt. Das Münchner Opernpalais war2012 von der Moskauer Firma Lenhart Global erworben worden. Diesewird mit dem russischen Oligarchen Arkadij Rotenberg in Verbindunggebracht. Rotenberg gilt als enger Vertrauter des russischenStaatspräsidenten Putin. Die beiden kennen sich aus altenSankt-Petersburger-Tagen, aus einem Judo-Club. Rotenberg und Putinhaben dort zusammen trainiert. Nach der Annexion der Krim hatte derOligarch vom russischen Präsidenten den Auftrag erhalten, eine Brückevom russischen Festland auf die annektierte Krim zu bauen, diegestern eröffnet wurde. Wegen seines Engagements beim Bau der Brückesetzte die EU ihn 2014 auf die Sanktionsliste. Damit ist ihmunternehmerisches Engagement in der EU und damit auch in Deutschlandverwehrt. Italien konfiszierte daraufhin mehrere Immobilien desRussen.Doch nach Recherchen von SWR und der Berliner Zeitung gibt esHinweise, dass Rotenberg weiter wirtschaftlich in Deutschland aktivist. Er soll der Hintermann des Kaufs des Kudamm-Karrees in Berlinsein. Bauherr der Immobilie ist die Mars Propco 1, eineluxemburgische Gesellschaft. Diese Gesellschaft gehört wiederum einerweiteren Gesellschaft, die einer Gesellschaft in Panama gehört: derDorado Services. Ein Handelsregister-auszug aus Panama belegt, dasssie einem engen Vertrauten Rotenbergs gehört: Mikhail Opengeym. Erwar Geschäftspartner des russischen Oligarchen, ist Anteilseigner vonOffshore Firmen.Boris Reitschuster, der sich intensiv mit der Oligarchenstrukturvon Russland auseinander gesetzt hat, bewertet die Rolle von Opengeymso: "Der Herr Opengeym ist in meinen Augen einer derjenigen, der indiesen Ablenkungs-ketten eine zentrale Rolle spielt, weil reinlogistisch würden Sie ihn natürlich nicht in Verbindung bringen, aberjeder in Moskau weiß, dass er eng mit Arkadij Rotenberg ist und jederweiß, wie eng Arkadij Rotenberg mit Putin ist. Das sind sozusagen dieAblenkungsmanöver."Der Münchner Rechtsanwalt und Finanzexperte Johannes Fiala gehtdavon aus, dass bewusst komplizierte Firmennetzwerke aufgebautwurden. Wörtlich sagt er im Interview: "Das ist ein Tarnkonstrukt,ein Spinnennetzwerk, um den wirklichen Eigentümer hinter einer Füllevon Gesellschaften untereinander verschachtelt zu verstecken."Markus Meinzer, vom Tax Justice Network einerNichtregierungsorganisation, die sich für Steuergerechtigkeiteinsetzt, hat die Recherchen von SWR und Berliner Zeitung studiertund kommt zu der Einschätzung: "Das ist eine so komplexeFirmenstruktur, dass man davon ausgehen muss, dass sie zum Verbergenvon Geschäften geeignet ist und auch zu diesem Zweck aufgesetztwurde. Hier geht es um Schatten-Finanzplätze, wie Panama, denBritischen Jungferninseln, wie Luxemburg. Und das deutet darauf hin,dass wir es hier wirklich mit einer Geheimhaltungsstruktur zu tunhaben, deren eigentlicher Sinn und Zweck ist, die Hinterleute indiesen Geschäften aus dem Licht der Öffentlichkeit zu halten. Es istschon auffällig, dass viele der Fäden im Nirgendwo enden oder abereben bei Menschen landen, die Rotenberg sehr nahe stehen. Und dasdeutet darauf hin, dass am Ende der Kette dieser ganzen Immobilienvermutlich Rotenberg stehen dürfte." Arkadij Rotenberg ließ dieAnfragen von SWR und Berliner Zeitung unbeantwortet, ebenso dieClarus GmbH. Mikhail Opengeym dementiert alles.Experten kritisieren seit langem, dass in Deutschland tatsächlicheBesitz-verhältnisse verschleiert werden können. Markus Meinzer vonTax Justice Network fordert: "Die Bundesregierung müsste endlich dazuübergehen, ein öffentlich einsehbares Transparenzregistereinzuführen, um dieses Schlupfloch zu schließen, wonach sich deutscheFirmen der Pflicht entledigen können, ihre Offshore-Hinterleute imTransparenzregister eintragen zu lassen. Das muss ein Ende haben,hier muss auch die Europäische Kommission zur Not die deutscheBundesregierung über ein Vertragsverletzungsverfahren dazu bringen,dass hier nachgebessert wird. Außerdem ist es nötig, dass wir dieMeldepflichten, die Sorgfaltspflichten für Notare und Rechtsanwälteschärfen."Johannes Fiala meint: "Der Staat könnte hier für viel mehrTransparenz sorgen, wenn er es nur wollen würde. Er müsste dafürsorgen, dass die Register regelmäßig aktuell sind und dass die Notareund die Register auch zutreffende Informationen beinhalten,mindestens für den wirtschaftlich Berechtigten."Auf die Frage, wie das zuständige Bundeswirtschaftsministerium aufdie Recherchen reagiert, teilt das Ministerium mit: "Zuständig sinddie Staats- anwaltschaften bzw. Hauptzollämter. Die Bundesregierungist keine Ermittlungsbehörde."