Trotz Corona-Krise: Biomarke followfood wächst im ersten Quartal 2020 über 40%

Friedrichshafen (ots) - Der nachhaltige Lebensmittelhändler verzeichnet mit über 20% Wachstum in 2019 das beste Geschäftsergebnis der Unternehmensgeschichte / Explosionsartiges Umsatzwachstum im ersten Quartal 2020 trotz Corona-Krise / followfish wächst dreimal so stark wie Gesamtmarkt / Prognose für 2020: über 70 Mio. Euro UmsatzMit über 60 Mio. Euro erwirtschaftete followfood, der nachhaltige Lebensmittelpionier vom Bodensee, 2019 das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Der Erfinder des Tracking-Codes zur Offenlegung von Produzenten und Produktionswegen wuchs im Vergleich zum Vorjahr um über 20%. Das EBIT lag bei etwas mehr als 2 Mio. Euro. Besonders erfolgreich war die TK-Fischmarke followfish, die dreimal so stark wuchs wie der Gesamtmarkt. Als Wachstumstreiber sieht die Geschäftsführung die gestiegene Bekanntheit der Marke sowie den wachsenden Konsumtrend zu ethisch und ökologisch vorbildlichen Produkten. Im ersten Quartal 2020 verzeichnete followfood einen Wachstumsschub von über 40%. Für das Gesamtjahr 2020 prognostiziert der Lebensmittelhändler einen Umsatz von 70 Mio. Euro. Als erstes Unternehmen der Lebensmittelbranche wird followfood Mitte des Jahres eine Bilanz nach Gemeinwohlökonomie vorlegen.Trotz einem kompetitiven Marktumfeld wächst followfood erneut deutlich über Plan. Ein anhaltend verändertes Kaufverhalten bescherte dem Unternehmen, das 2007 mit nachhaltigen Fischprodukten den Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte legte, das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Mit den beiden Marken followfish (Nachhaltiger TK-Fisch plus Konserve) sowie followfood (Biopizzen, vegane TK-Gerichte, Bioeis) erzielte das Unternehmen 2019 einen Zuwachs von 24% sowohl im LEH als auch im Biofachhandel. Im TK-Fischsegment legte followfish als Wachstumsführer rund 17% (Quelle: IRI Jan-Dez2019, LEH > 200qm) im hochwertigen LEH zu und wuchs damit dreimal so stark wie der Gesamtmarkt (5%: Quelle IRI). Im Biofachhandel sicherte sich followfish aufgrund starken Wachstums die Marktführerschaft mit 45% (Quelle: Biovista Jan-Dez2019).Das neue Jahr begann bereits im Januar und Februar 2020 mit einem kräftigen Wachstum zwischen 20% und 30%. Im Lockdown-Monat März explodierte die Nachfrage - allen voran beim Konserventhunfisch - und führte zu einem Gesamtwachstum in Q1 2020 von 40%. Und das obwohl die Umsätze im Bereich Gemeinschaftsverpflegung wegfielen."Unser Wachstum gerade im ersten Quartal dieses Jahres zeigt, dass Konsumenten selbst in Krisenzeiten zu hochwertigen Bioprodukten von Unternehmen greifen, denen sie vertrauen. Marken mit Rückgrat und nachhaltigen Werten müssen also Billigkonkurrenz nicht fürchten. So konnten wir etwa mit unserem Konserventhunfisch in den letzten Wochen 90% stärker wachsen als die wesentlich günstigeren Handelsmarken. Wir glauben fest daran, dass Unternehmen, die sich ökologisch korrekt verhalten und Rücksicht auf die Umwelt nehmen, eine langfristige Zukunft haben. Der Trend zu nachhaltigem und ethischen Konsum scheint sich in der Krise sogar zu verstärken", kommentiert Jürg Knoll, Geschäftsführer bei followfood.Für 2020 rechnet followfood mit einem Gesamtumsatz von über 70 Mio. Euro. Im nächsten Jahr will followfood komplett zum klimaneutralen Unternehmen werden. Anfang diesen Jahres wurden unter dem Kampagnenmotto "Untierisch lecker" eine Reihe veganer Tiefkühlprodukte, darunter auch ein veganer Burger ohne Gentechnik, in den Markt eingeführt. Außerdem ist mit followfish Thunfisch bereits das erste klimaneutrale Fischprodukt erhältlich. Das Wachstum der Biomarke wird ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert. Mitte2020 wird followfood als erstes Unternehmen der Branche eine Bilanz nach Gemeinwohlökonomie veröffentlichen.followfood GmbHDie followfood GmbH ist kein herkömmliches Unternehmen, followfood ist eine Bewegung. Für Nachhaltigkeit, Transparenz und einen ehrlichen, respektvollen Umgang mit der Umwelt und Nahrungsmitteln. Das Friedrichshafener Unternehmen produziert und vertreibt mit den Marken followfish und followfood ausgezeichnete und nachhaltige Lebensmittel höchster Qualität. Geprägt durch den Grundgedanken "Folge dem wahren Geschmack" führte das Unternehmen in 2007 als Marktinnovation einen Tracking-Code auf jeder Verpackung ein, mit dem die Konsumenten alle Lieferanten und Beschaffungswege der Produkte und ihrer Bio-Zutaten online abrufen und nachvollziehen können. Geschäftsführer der followfood GmbH sind Jürg Knoll und Harri Butsch, der Sitz des Unternehmens liegt in Friedrichshafen. followfood gleicht die durch Transportwege entstehenden CO2-Emissionen durch ein Aufforstungsprojekt in Nicaragua aus. Seit diesem Jahr ist der Fair Trade Dosenthunfisch sogar bei dm erhältlich - ein Novum für den Drogeriebereich. Mit der Einführung der vegetarischen followfood Bio-Gemüse Anfang 2019, zahlt followfood fünf Cent pro verkaufte Packung in den Bodenretter-Fond. Mit dem Geld sollen Öko-Bauern gefördert werden, die ihre Qualitätsstandards noch weiter verbessern wollen. Pro Jahr sollen mindestens 50 000 Euro aus dem Fond für entsprechende Projekte ausgeschüttet werden. 2019 wurde followfood mit dem Green Brand Award ausgezeichnet. http://www.followfood.de/