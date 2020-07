Trotz Corona: Baufi24 steigert Finanzierungsvolumen um 89 Prozent

Hamburg (ots) - Mit knapp 50 Niederlassungen gehört die Baufi24 Baufinanzierung AG (https://www.baufi24.de/) zu den großen Finanzierungsvermittlern in Deutschland. Für das erste Halbjahr 2020 meldet das Unternehmen - trotz Corona-Pandemie - sehr gute Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Baufi24 sein Finanzierungsvolumen im ersten Halbjahr 2020 um 89 Prozent steigern.Im selben Zeitraum eröffneten 24 neue Baufi24-Geschäftsstellen in Deutschland. "Wir verzeichnen nach wie vor starkes Interesse an unserem Franchisemodell. Viele Kolleginnen und Kollegen aus den Banken und Sparkassen orientieren sich neu und suchen nach erfolgversprechenden Angeboten in der Baufinanzierung. In dieser Hinsicht haben wir Einiges zu bieten", erklärt der Vorstand Michael Lorenz.Auf ErfolgskursBaufi24 blickt auf ereignisreiche Monate zurück: Im Januar 2020 vollzog das Unternehmen den Formwechsel zur AG. Im März berief es Tomas Peeters, ehemals Vorstand der Interhyp AG, zum Vorstandsvorsitzenden. Zwei Monate später vermeldete Baufi24 die Übernahme der LoanLink GmbH. Sie ist mit FinLink, einer CRM-Software für moderne und innovative Immobilienfinanzierung, führend in puncto User Experience in Deutschland. Die plattformunabhängige Software wurde von Industrie- und Technologieexperten speziell für Finanzierungsvermittler entwickelt und wird als Innovator der Branche gesehen. Gleichzeitig wurden die LoanLink-Gründer Basar Caniperk und Gernot Schusser in den Vorstand von Baufi24 berufen. Im Juni präsentierte das Unternehmen einen prominent besetzten neuen Aufsichtsrat: Dessen Vorsitz hat Michiel Goris, ehemals Vorstandsvorsitzender Interhyp AG sowie Vorstandsmitglied der ING-DiBa, inne.Transparenz, Einfachheit, SchnelligkeitMit unvermindertem Tempo soll es bei Baufi24 weitergehen: Unter der Marke "LoanLink24" möchte sich Baufi24 in Zukunft auch englischsprachigen Kundeninnen und Kunden widmen. Dafür sollen mit dem bereits erprobten und ausgezeichneten Franchise-Modell Büros mit englischsprachigen Finanzierungsexpertinnen und Finanzierungsexperten in industriellen Ballungszentren in Deutschland eröffnen. Gleichzeitig geht die Expansion der Baufi24-Geschäftsstellen weiter."Die Zukunft der Baufinanzierung liegt ganz klar in der bankenunabhängigen Beratung und Vermittlung", sagt Michael Lorenz. "Die Menschen fordern Transparenz, Einfachheit und Schnelligkeit. Genau das bieten wir ihnen."Über die Baufi24 Baufinanzierung AGDie Baufi24 Baufinanzierung AG ist als einer der größten deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler spezialisiert auf Baufinanzierung, Bausparen und günstige Kredite. 2006 wurde die Baufi24 gegründet, im Januar 2020 vollzog das Unternehmen einen Formwechsel zur Baufi24 Baufinanzierung AG.Baufi24 ist unabhängig von Banken und Konzernen und vergleicht für seine Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 450 Banken. Der Anspruch dabei: schnellere Kreditzusagen und weniger bürokratischer Aufwand. Zum Angebot gehören auch die Unterstützung bei der Immobiliensuche sowie die Bewertung von Häusern und Wohnungen. Für seine Leistungen wurde Baufi24 bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem für das fairste Produktangebot, als Franchisegeber, für das Kundenvertrauen und als Preischampion. Vorstandsvorsitzender ist Tomas Peeters. Der Unternehmenssitz ist Hamburg. http://www.baufi24.dePressekontakt:Dr. Cathrin Christoph, 040 609 4399-30, E-Mail: presse@baufi24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104820/4663710OTS: Baufi24 Baufinanzierung AGOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuell