Trotz Brexit kein Exit: Familienbetriebe halten zusammen

Berlin (ots) - "Trotz Brexit müssen wir Familienbetriebe in dereuropäischen Familie zusammenhalten und gemeinsam eine zukunftsfähigeLösung finden." Mit diesem Appell reagierte der Vorsitzende derFamilienbetriebe Land und Forst, Michael Prinz zu Salm-Salm, auf dieBrexit-Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May.Gerade in einer Zeit, in der Protektionismus in der nationalenPolitik eine immer größere Rolle spielt, sollten Familienbetriebeüber die Grenzen hinweg wie eine große Familie zusammen stehen. Dennsie handeln generationsübergreifend und sind Stabilitätsanker desländlichen Raums.In Großbritannien sind viele Familienbetriebe verunsichert. "Nachwie vor ist unklar, wie der britische Ausstieg aus derEU-Agrarwirtschaft aussehen wird und welche Folgen das auf dieBetriebe hat," so Michael Sayer, Vizepräsident der Friends of theCountryside. Deshalb sei ein Austausch mit anderen europäischenFamilienbetrieben jetzt besonders wichtig. Sayer: "In einerglobalisierten Welt müssen wir innerhalb Europas an einem Strangziehen, angefangen von nachhaltiger Landnutzung über Pflanzenschutzbis zur Erhaltung der Biodiversität."Der Verband Familienbetriebe Land und Forst engagiert sich für dieStärkung des ländlichen Raums, die unternehmerische Freiheit und fürnachhaltiges und generationsübergreifendes Wirtschaften.