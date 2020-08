Trotz Bewertungsunterschied: Darum würde ich jetzt Roku kaufen und ProSiebenSat.1 Media meiden

Weitere Suchergebnisse zu "Roku":

Besitzen die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X) und ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) einige Gemeinsamkeiten? Ja, das kann man inzwischen wohl durchaus behaupten. Nicht nur, dass beide Aktien irgendwo im Bereich des Fernsehens aktiv sind. Nein, beide besitzen zumindest einen Fuß im Bereich des potenziell lukrativen Streamingmarkts.

Dennoch existieren auch bedeutende Unterschiede zwischen diesen beiden Namen: Die Bewertung ist beispielsweise etwas, das Investoren wohl zuerst auffallen dürfte. Allerdings auch die Ausrichtung und die Marktchance.

Ich würde jetzt jedenfalls, trotz Bewertungsunterschied, eher auf die Aktie von Roku setzen als auf die von ProSiebenSat.1 Media. Warum, fragst du dich? Ganz einfach: Das Geschäftsmodell ist ausschlaggebend hierfür sowie die Vision und die aktuelle Stärke. Die Bewertung spielt hingegen eher eine etwas untergeordnete Rolle.

Der Blick auf die Bewertung

Wenn wir jedenfalls die Aktien von Roku und ProSiebenSat.1 Media zunächst oberflächlich einordnen wollen, so stellen wir fest: Roku ist eher wie eine rasante Wachstumsaktie bewertet. ProSiebenSat.1 Media könnte hingegen einige Value-Vorzüge besitzen.

So beläuft sich der Aktienkurs bei dem deutschen Medienunternehmen beispielsweise derzeit auf 9,72 Euro (10.08.2020, maßgeblich für alle Kurse). Gemessen an einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,83 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp über 5. Gemessen an einem Jahresumsatz in Höhe von 18,23 Euro liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis hingegen bei ca. 0,5. Zugegeben: Das sieht wirklich preiswert aus.

Roku hingegen wird dabei ambitionierter bewertet. Der derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 18,9 Mrd. US-Dollar steht jetzt ein Quartalsumsatz für das zweite Quartal in Höhe von 356,1 Mio. US-Dollar gegenüber. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt entsprechend bei ca. 13,3. Wie gesagt: Ein Bewertungsunterschied lässt sich nicht leugnen.

Dafür allerdings auch ein gewaltiger Unterschied beim Erfolg: Roku konnte so beispielsweise im letzten Quartal seinen Umsatz erneut kräftig um 42 % steigern. ProSiebenSat.1 Media musste hingegen einen Umsatzrückgang von 25 % verkraften. Das wiederum zeigt: Trotz einer vergleichbaren operativen Ausrichtung ist Roku jetzt auf Wachstumskurs, ProSiebenSat.1 Media hat hingegen zu kämpfen. Ein Merkmal für mich, lieber auf einen potenziell langfristigen Sieger zu setzen.

Roku verfügt einfach über das attraktivere Modell!

Wie ein näherer Blick gleichsam offenbart, könnte Roku insgesamt über das attraktivere Geschäftsmodell verfügen. Hinter der Aktie steckt ein Streaming-Dienstleister durch und durch, der es sogar geschafft hat, ohne eigene Inhalte in diesem Markt zu wachsen. Einfach indem die Inhalte diverser Anbieter gebündelt und auf einer einzelnen Plattform vereint werden. Das hat jetzt beispielsweise auch zu einem Anstieg der gestreamten Stunden von 65 % auf 14,6 Mrd. geführt. Definitiv ein starkes Plattform-Wachstum!

ProSiebenSat.1 Media kämpft hingegen mit einem schwächelnden klassischen TV-Geschäft und den ersten Versuchen, im Streaming-Markt Fuß zu fassen. Eine Ausrichtung, die in meinen Augen nicht ansatzweise so interessant ist. Zumal die Zeit des Coronavirus eigentlich ideal wäre, um sich operativ zu erholen. Alternativen wie Kino, Theater und dergleichen sind schließlich weggefallen.

Was jedoch ausschließlich profitieren konnte, ist das reine Streaming gewesen und hier ist ProSiebenSat.1 Media noch lange nicht, wie die Quartalszahlen unterstreichen. Die wegbrechenden Umsätze auf sinkende Werbebudgets zurückzuführen ist übrigens keine zielführende Begründung in diesem Vergleich. Auch Roku ist nämlich teilweise auf Werbebudgets bei den Umsätzen angewiesen.

Roku vs. ProSieben: Zukunft vs. Vergangenheit

Es mag daher etwas sehr schwarz-weiß gedacht sein, zumal ProSiebenSat.1 Media ebenfalls sehr bemüht ist, in den Streaming-Markt hineinzukommen. Die derzeitigen Quartalszahlen haben mir jedoch eines gezeigt: Noch ist es immer so, dass Roku eher die Zukunft im TV- und Streaming-Markt markiert. ProSiebenSat.1 Media ist mit seinem klassischen TV-Geschäft hingegen noch immer eher ein Vertreter der Vergangenheit.

Die Bewertungen mögen unterschiedlich sein, ja, sogar sehr. Trotzdem ist die teurere Aktie von Roku jetzt eher meine erste Wahl. Hier erkenne ich langfristig eine stärkere Vision und mehr Perspektive.

