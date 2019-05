Trotz Bafög-Erhöhung: In der Hälfte der Studentenstädte ist die Miete höher als die Wohnpauschale

Nürnberg (ots) - Trotz Erhöhung des Bafög-Satzes reicht in knappder Hälfte aller Hochschulstädte die Wohnpauschale nicht für dieMiete / Am meisten zahlen Studenten in München drauf: Eine Wohnungmit bis zu 40 Quadratmetern kostet 465 Euro mehr als Studenten durchdie erhöhte Wohnpauschale erhalten / Auch in Frankfurt (+205 Euro),Stuttgart (+175 Euro) und Berlin (+145 Euro) ist die Differenz groß /In ostdeutschen Städten ist die Wohnpauschale hingegen höher als dieMieteUm die Bafög-Förderung an die aktuellen Preisentwicklungenanzupassen, hat der Bundestag die Anhebung des Satzes beschlossen.Doch die gewünschte Entlastung für Studenten bleibt in vielen Städtenaus, wie eine aktuelle Analyse von immowelt.de zeigt. Dafür wurdendie Mieten von Singlewohnungen (bis 40 m²) in 68 ausgewähltenStudentenstädten mit der künftigen Bafög-Wohnpauschale verglichen.Das Ergebnis: Trotz der Erhöhung ist in 33 der untersuchten Städtedie Kaltmiete höher als der Zuschuss. Am größten ist die Differenz inMünchen. In der bayerischen Landeshauptstadt kostet eineStudentenbude im Median 790 Euro kalt - das sind 465 Euro mehr alsdie Wohnpauschale von 325 Euro. Selbst wenn Studenten ihrenkompletten Bafög-Satz für die Miete verwenden, reicht der gerade soaus. Doch dann bleiben noch die monatlichen Ausgaben für Nebenkosten,Lebensmittel oder andere notwendigen Anschaffungen des täglichenLebens.Große Unterschiede auch in Frankfurt, Stuttgart und BerlinHinter München ist in Frankfurt und Stuttgart der Unterschiedzwischen Miete und Wohnpauschale am größten. In der Finanzmetropolezahlen Studenten für die Miete 205 Euro drauf, in Stuttgart 175 Euro.Auch in Berlin reicht der Zuschuss bei Weitem nicht aus. Jahrelangkonnten Studenten in der Hauptstadt günstig wohnen, durch densteigenden Zuzug klettern die Mieten dort aber immer weiter. Aktuellkostet eine Studentenbude im Mittel 470 Euro - das ist dievierthöchste Kaltmiete aller untersuchten Städte. Für Bafög-Empfängerheißt das, sie müssen 145 Euro mehr zahlen, als sie mit derWohnpauschale erhalten.Doch es sind nicht nur die Metropolen, die von hohen Mietenbetroffen sind. Auch in kleinen Studentenstädten im Süden derBundesrepublik reicht die Wohnpauschale nicht aus. In Konstanz müssenBafög-Empfänger 105 Euro mehr ausgeben, in Freiburg und Mainz sind es95 Euro. Die Folge: Auch hier brauchen Studenten eigene Einkünfteoder müssen vom Gesamtzuschuss mehr Geld für die Miete einplanen. Wieteuer inzwischen kleine Städte mit renommierten Universitäten sind,zeigt der Vergleich zu Millionenstädten. Sowohl Köln als auch Hamburgbefinden sich auf einem ähnlichen Preisniveau wie Konstanz, Freiburgoder Mainz.Gewinner der Erhöhung: Studenten im OstenDass die Bafög-Erhöhung regional stark unterschiedlicheAuswirkungen hat, wird am Beispiel der ostdeutschen Uni-Städtedeutlich. Aufgrund der günstigen Mieten sind Studenten im Osten diegroßen Gewinner. In Chemnitz und Cottbus bleiben unterm Strich vonder Wohnpauschale sogar 135 Euro übrig, da Studentenbuden dort fürgerade einmal 190 Euro Kaltmiete angeboten werden. Auch in Halle,Rostock und Magdeburg beträgt der Überschuss mehr als 100 Euro. Indiesen ostdeutschen Studentenstädten hat die bisherigeWohnungspauschale bereits ausgereicht, um die Miete zu stemmen -künftig bleibt mehr Geld zum Leben übrig.In Universitätsstädten wie Marburg, Trier oder Passau verändertder gestiegene Bafög-Satz hingegen die Vorzeichen für Studenten.Mussten sie bislang aus eigener Kasse draufzahlen, reicht die neuenWohnpauschale inzwischen für eine Studentenbude - wenngleich dieNebenkosten noch hinzukommen.Ausführliche Tabellen zu den 68 untersuchten Städten stehen hierzum Download bereit: http://ots.de/3VWHVJBerechnungsgrundlage Datenbasis für die Berechnung der Mieten in68 ausgewählten deutschen Universitätsstädten waren 90.000 aufimmowelt.de inserierte Angebote mit einer Wohnfläche von bis zu 40Quadratmetern und 1 bis 2 Zimmern. Dabei wurden ausschließlich dieAngebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preisegeben den Median der in 2018 angebotenen Mietwohnungen wieder. Berechnungsgrundlage Datenbasis für die Berechnung der Mieten in68 ausgewählten deutschen Universitätsstädten waren 90.000 aufimmowelt.de inserierte Angebote mit einer Wohnfläche von bis zu 40Quadratmetern und 1 bis 2 Zimmern. Dabei wurden ausschließlich dieAngebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preisegeben den Median der in 2018 angebotenen Mietwohnungen wieder. DieMietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietungwider. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. DieWohnpauschale der Bafög-Förderung wurde, wie in verabschiedetenGesetzesreform niedergeschrieben, mit 325 Euro veranschlagt. 