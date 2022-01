Trotz 8 % Kursplus: 3 Gründe, warum die Allianz-Aktie für mich ein Kauf bleibt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) startet immer besser in dieses Börsenjahr 2022. Wenn wir den Chart betrachten, so erkennen wir inzwischen ein Plus von über 8 % auf 227 Euro. Damit hat der DAX-Versicherer ein Aktienkursniveau erreicht, das wir zuletzt vor der Pandemie gesehen haben. Zumindest, wenn ich das im Chart richtig sehe.

Chart-Analyse ist nicht so meins. Deshalb lass uns schauen, warum die Allianz-Aktie trotz dieses Kursplus attraktiv bleibt. Ohne Zweifel existieren noch andere unternehmensorientierte Gründe, die für Foolishe Investoren sowieso relevanter sind.

Allianz-Aktie: Highlight in der Dividendensaison!

Ein erster, zugegebenermaßen eher kurzfristiger Grund, der für die Allianz-Aktie spricht, ist das Highlight im Rahmen der DAX-Dividendensaison. Selbst wenn der Versicherer lediglich eine konstante Dividende von 9,60 Euro auszahlen sollte, so läge die Dividendenrendite mit knapp über 4,2 % auf einem guten Niveau. Immerhin befindet sich der DAX in der Nähe der Marke von 16.000 Punkten, was den Leitindex vergleichsweise teuer erscheinen lässt. 4,2 % Ausschüttungsrendite sind jedenfalls ein gutes Highlight.

Allerdings bin ich überzeugt: Es bleibt nicht bei 4,22 % Dividendenrendite bei der Allianz-Aktie. Das Management hat schließlich verkündet, in Zukunft die Dividende je Aktie (ab dem Jahr 2022) um mindestens 5 % pro Jahr erhöhen zu wollen. Was wäre diese Aussage wert, wenn man sie im ersten Jahr nicht einhält? Egal was die kommenden Zahlen daher bringen: Eine Dividendenerhöhung sollte bereits ausgemachte Sache sein.

Bei einer Erhöhung um 5 % läge die Dividende je Aktie übrigens bei 10,08 Euro, die Dividendenrendite entsprechend bei über 4,4 %. Vielleicht ist das die Perspektive, die wir hier eher wählen sollten.

Moderate Bewertung bei moderaten Risiken

Die Allianz-Aktie ist jedoch auch attraktiv, weil es insgesamt eine moderate Bewertung bei moderaten Risiken gibt. Vielleicht noch einmal der Hinweis: Die Structured Alpha Fonds dürften mit ihren möglichen, milliardenschweren Schadensersatzforderungen ein Geschäftsjahr in Mitleidenschaft ziehen. Aber: Darüber hinaus schien das Risiko zuletzt zu stark eingepreist.

Selbst im Worst-Case wäre es nur ein Jahr, das durch Sondereffekte beeinflusst durchwachsen ausfällt. Dafür gibt es im Moment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12 bei der oben genannten Dividendenrendite. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 1,16 eher moderat. Ich bleibe daher bei einer insgesamt preiswerten Ausgangslage.

Das heißt nicht, dass die Allianz-Aktie nicht volatil bleibt. Wenn sich das Kapitel rund um die Structured Alpha Fonds dem Ende nähert, ist vielleicht ein Nachkaufen im Dip möglich. Aber für mich ist die Perspektive langfristig orientiert günstig. Lass uns das ruhig noch ein bisschen ausführen.

Allianz-Aktie: Wachstum!

Das Management der Allianz-Aktie stellt nämlich nicht nur bei der Dividende Wachstum in Aussicht. Nein, sondern auch operativ und, vermutlich wegen der Structured Alpha Fonds und der Klage, auf bereinigter Basis. Das Ergebnis soll in den nächsten Jahren um 5 bis 7 % pro Jahr wachsen. Vielleicht auch mit etwas Schützenhilfe von Aktienrückkäufen. Wachstumsraten, die jedoch zeigen: Die derzeitige Bewertung sollte sich noch weiter verbilligen.

Es kann natürlich einzelne Geschäftsjahre mit einem schwächeren operativen Verlauf geben. Aber das Management der Allianz-Aktie sieht den Markt und den eigenen Konzern insgesamt für Wachstum gerüstet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12 und der starken Dividende ist das für mich ein Fundament für eine solide Rendite.

Der Artikel Trotz 8 % Kursplus: 3 Gründe, warum die Allianz-Aktie für mich ein Kauf bleibt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

