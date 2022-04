Trotz 16,7 % Dividendenerhöhung: Innovative Industrial Properties besitzt 3,7 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat zuletzt die eigene Dividende im Quartalsvergleich um 16,7 % erhöht. Mit 1,75 US-Dollar je Aktie zahlt der US-amerikanische Real Estate Investment Trust auf Jahresbasis einen US-Dollar mehr aus als bei der vorherigen Dividende von 1,50 US-Dollar je Aktie.

Bemerkenswerterweise besitzt Innovative Industrial Properties zu den aktuellen Aktienkursen trotzdem 3,7 % Dividendenrendite. Das ist für mich weiterhin eine günstige Bewertung. Aber ich würde noch weitergehen: Neben der Chance ist womöglich auch ein Worst-Case-Szenario inzwischen sehr breit eingepreist.

Innovative Industrial Properties: 3,7 % Dividendenrendite!

Oder anders gefragt: Was soll schiefgehen, wenn Innovative Industrial Properties 3,7 % Dividendenrendite bezahlt? Es kann natürlich zu einer Pleitewelle unter den Mietern kommen, was jedoch eher theoretischer Natur ist. Der Cannabis-Markt öffnet sich schließlich immer mehr und ist ein Wachstumsmarkt. Selbst wenn einzelne Mieter von der Bildfläche verschwänden, würde eine Neuvermietung der Immobilien im Wachstumsmarkt mit Sicherheit eine Option sein.

Wenn wir daher von einem Worst-Case-Szenario mit weitgehend stabilen operativen Zahlen ausgingen, so hieße das: Man würde als Investor vielleicht einen etwas zu teuren Preis bezahlen. Wobei ein Kurs-FFO-Verhältnis von derzeit 25 insgesamt auf ein günstiges Bewertungsmaß hindeutet. Ich würde daher sagen, dass es im schlechtesten Fall bei 3,7 % Dividendenrendite über einen langen Zeitraum bliebe. Natürlich könnte der Aktienkurs noch ein gewisses Premium auspreisen. Aber unterm Strich gibt es ein reduziertes Abwärtspotenzial.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass Innovative Industrial Properties positiv überraschen kann. Schafft es das Management, auch weiterhin per Zukäufe das Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie anzukurbeln, so dürfte sich die Bewertung vergünstigen. Die Dividende würde wiederum weiterklettern. Mit 16,7 % zeigt der Cannabis-REIT, dass zuletzt sogar ein rasantes Wachstum möglich gewesen ist.

Chancen und Risiken abwägen

Dass Innovative Industrial Properties jetzt 3,7 % Dividendenrendite besitzt, das ist für mich zumindest interessant. Natürlich kann es Faktoren und Risiken geben, sodass eben nicht unbedingt eine marktschlagende Rendite garantierbar ist. Aber für mich überwiegen die Chancen bei dem weiteren Wachstumspotenzial. Zumal das Management in der Regel langfristige Mietverträge eingeht, die zum jetzigen Zeitpunkt die operative Ausgangslage weitgehend in Stein meißeln sollten.

Deshalb glaube ich, dass dieses Bewertungsmaß jetzt für Foolishe Investoren eine Chance sein kann. Ob man auf diesen Real Estate Investment Trust, die Cannabis-Branche und knapp über 100 verschiedene Immobilien setzen möchte, das ist eine andere Frage. Im REIT-Segment glaube ich jedoch, dass diese Aktie im Moment eine der vielversprechendsten Chancen ist. Vor allem bei dieser fundamentalen Bewertung.

