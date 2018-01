TrotzCED-Kampagne 2017 ein voller Erfolg (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Facebook-Kanalhttp://ots.de/9Ccv1--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Das Jahr 2018 hat begonnen. Zeit für Takeda, einen Blickzurückzuwerfen und das Jahr 2017 Revue passieren zu lassen. Besondersins Auge fällt hier die #TrotzCED-Kampagne. Die ersteSocial-Media-Kampagne in der deutschen Pharmabranche zurPatientenkommunikation ist seit Sommer 2016 in den sozialen Medienvertreten. Die mittlerweile über 6.000 Facebook-Follower zeigen, dasses dem Pionier gelungen ist, einen großen Beitrag im Rahmen derAwareness für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wieMorbus Crohn und Colitis ulcerosa zu leisten und eine Plattform fürden Austausch der Betroffenen untereinander zu etablieren.Bei Takeda stehen die Patienten im Mittelpunkt, daher konzentriertsich #TrotzCED auf die Kanäle, die die Patienten bereits aktivnutzen. Die meist jungen CED-Betroffenen gelten als internetaffin undsind am besten über die digitalen Medien zu erreichen. Mit derEtablierung der CED-trotzdem-ich.de-Social-Media-Kanäle wurde so einewichtige Plattform zum Austausch der Betroffenen untereinanderetabliert. Dabei sind nicht nur die Abonnenten und dieGefällt-mir-Angaben imponierend, auch die Interaktionsrate in denKanälen Facebook, Instagram, YouTube und Twitter liegt mit ca. 6 %deutlich über den Erwartungen. Eine solche Rate macht deutlich, dassdie Betroffenen das Angebot annehmen und die Möglichkeit nutzen, sichzu informieren, auszutauschen und auch eigene Inhalte einzubringen.Dies ist ganz im Sinne der Kampagne #TrotzCED, denn diese soll nichtnur informieren, sondern vor allem auch motivieren, sich trotz derErkrankung nicht aufzugeben. Hierfür sind Tipps von Gleichgesinntennatürlich gern gesehen. Außerdem zeigen Patienten, Blogger undExperten in verschiedenen Projekten, dass auch nach der DiagnoseMorbus Crohn oder Colitis ulcerosa das Leben weitergeht. DasSelbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken, war auch Ziel derKooperation mit den Profihandballern des THW Kiel. Hier gaben dieHandballer Tipps zur Motivationsfindung nach Rückschlägen undzeigten, wie sie sich beispielsweise nach einer langenVerletzungspause wieder aufraffen. Zudem konnte unter anderem einAufklärungsvideo, das mit mittlerweile fast 7.000 Facebook-Aufrufen(Stand: Dezember 2017) auf die Erkrankung aufmerksam macht, seinenTeil dazu beitragen.Während eines Blogger Summits tauschten sich CED-betroffeneBlogger zu ihren Erfahrungen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosaaus. Der daraus entstandene Ratgeber ist seit September als erstesWerk seiner Art auf der Website www.ced-trotzdem-ich.de verfügbar undinformiert seitdem alle Interessierten über die Themen Partnerschaft& Freundschaft, Ernährung, Beruf sowie Sport bei CED. Alle konkretenEinzelfragen zu diesen oder anderen Themen rund um den Umgang miteiner chronisch-entzündlichen Darmerkrankung werden auch über denLive-Chat auf der Website beantwortet - montags bis freitags wirddieser von 9 bis 18 Uhr vom CED-trotzdem-ich.de-Team besetzt.Auch die Live-Online-Seminare "Chronisch up2date" informieren seitNovember 2016 regelmäßig über Themen rund um chronisch-entzündlicheDarmerkrankungen. In den bisher zehn Online-Seminaren wurdenpraktische Fragen geklärt, aber auch Erfahrungen unter Betroffenenausgetauscht. Die Aufzeichnungen der bisherigen Online-Seminarestehen auf der Website und dem YouTube-Kanal zur Verfügung. Dasnächste Seminar findet am 13. Februar 2018 statt, dann zum Thema"Erschöpfungssyndrom (Fatigue) bei Morbus Crohn und Colitisulcerosa". Informationen zur Teilnahme an der Live-Veranstaltung gibtes unter www.ced-trotzdem-ich.de/online-seminare.Für 2018 erhofft sich Takeda eine ähnlich erfolgreiche Fortsetzungder #TrotzCED-Kampagne. Auch für das kommende Jahr ist bereits eineVielzahl von Projekten geplant, die Betroffene in ihrem Alltag und imKampf gegen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen unterstützensollen. Dabei wird den Social Media-Kanälen wieder eineSchlüsselrolle zukommen.Pressekontakt:Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGAndreas HundtJägerstr. 2710117 BerlinTel. +49 30 20 62 77 150E-Mail: pr@takeda.comOriginal-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell